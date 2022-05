Die steigenden Rohstoffpreise, Unterbrechungen der Lieferkette und höheren Inflationsraten hätten sich aus David Lamberts Sicht bislang eher auf die Aktienmärkte ausgewirkt als auf die Unternehmen selbst. Diese kämen damit aktuell zurecht. Man müsse aber die weitere Entwicklung beobachten. Wenn die Inflation lange auf hohem Niveau verbleibe, könnte das die Nachfrage belasten. Und das wäre natürlich ein Problem.



Die Schwierigkeiten in der Lieferkette hätten sich in bestimmten Bereichen ein Stück weit aufgelöst, könnten aber nach wie vor eine Herausforderung darstellen. Vor diesem Hintergrund würden viele Firmen die Anzahl ihrer Zulieferer überdenken, deren geografische Verteilung und die Höhe der Lagerbestände. Das habe seinen Preis und bedeute, dass die Unternehmen mit der höchsten Qualität im Vorteil seien - weil sie sich das leisten könnten. Konkurrenten mit geringeren Erträgen könnten das im Gegenteil nicht und büßen Wettbewerbsfähigkeit ein.



Aus regionaler Sicht halte David Lambert von RBC Global Asset Management in Europa den britischen Aktienmarkt für interessant. Der Portfoliomanager für europäische Aktien sehe im Vereinigten Königreich einige attraktiv bewertete, interessante Anlagemöglichkeiten. Das habe auch mit dem hohen Anteil von Unternehmen aus der Rohstoffbranche zu tun.



Zwischen dem US- und dem europäischen Aktienmarkt gebe es strukturelle Unterschiede. Der Markt in den Vereinigten Staaten sei sehr technologielastig und eher wachstumsorientiert, während in Europa Value eine größere Rolle spiele. RBC-Portfoliomanager David Lambert würde sagen, grundsätzlich sei das europäische Anlageuniversum schwächer. Aber: Man müsse nicht in geringere Qualität investieren und könne sich auf starke Unternehmen konzentrieren.



Prinzipiell mögen wir den Vergleich zwischen dem europäischen und dem US-Markt nicht, so David Lambert von RBC Global Asset Management. Denn man blicke auf einen Teilbereich europäischer Aktien, der dem US-Markt viel ähnlicher sei als der europäische Gesamtmarkt. Wenn man diese Ebene betrachte, gehe es um Growth und Value. In den ersten beiden Monaten dieses Jahres seien die Kursverluste in Europa geringer ausgefallen, weil Value-Aktien eine größere Rolle spielen würden und sich die steigenden Zinsen positiv auf Finanzwerte ausgewirkt hätten. (31.05.2022/ac/a/m)







