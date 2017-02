Ein solides Gewinnwachstum von rund 15 Prozent im Jahr 2016, bei einer leichten Unterentwicklung und ähnlichen Gewinnprognosen für dieses Jahr, seien Faktoren, die darauf hindeuten würden, dass kleinere Unternehmen unterbewertet seien und im Vergleich zum Gesamtmarkt attraktive Bewertungen böten, die weitgehend ihren langfristigen historischen Werten entsprechen würden. Politische Risiken im Laufe des Jahres 2017 würden sicherlich für eine erhöhte Volatilität sorgen, böten aber interessante Kaufgelegenheiten angesichts des steigenden Wirtschaftsumfelds und der weiterhin angepassten Geldpolitik.



Das Small-Cap-Universum biete Anlegern eine große Auswahl; es bestehe aus mehr als 1.500 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 0,2 Mrd. Euro und 5 Mrd. Euro. Ein Großteil dieser Unternehmen seien schnell wachsende, innovative Start ups - oft aus spannenden Nischenbereichen. Im Small-Cap-Universum seien aber auch einige angeschlagene Unternehmen zu finden, die in dieses Marktsegment abgeglitten seien, weil sie mit Schwierigkeiten zu kämpfen hätten oder sich mit langfristigen strukturellen Herausforderungen konfrontiert sehen würden. UBP fokussiere sich auf die ersteren - gut geführte, finanzstarke Unternehmen, die über einen Wettbewerbsvorteil verfügen und eine positive interne und externe Wachstumsdynamik aufweisen würden. Ein sorgfältiger Screening- und Research-Prozess helfe, die besten Unternehmen herauszufiltern.



Für Small Cap-Unternehmen würden wesentlich weniger Analystenberichte erstellt als für größere Marktteilnehmer - eins der interessantesten Differenzierungsmerkmale dieser Assetklasse. Das Small Cap-Segment zwischen 0,2 und 0,5 Mrd. Euro werde im Durchschnitt von drei Sell-Side Analysten abgedeckt; bei Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 0,5 Mrd. und 1 Mrd. Euro seien es rund fünf Analysten. Im Vergleich dazu würden Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 15 Mrd. Euro von etwa 24 Sell-Side Analysten recherchiert. Die geringe Berichterstattung beschränke sich zudem oft auf einzelne Länder und könne von daher zu Marktineffizienzen mit interessanten Kursanomalien führen. Ein geduldiger Stock Picker könne bei der Titelauswahl auf exzellente unterbewertete Unternehmen mit überzeugenden Geschäftsmodellen stoßen.



Die Bilanzen von Small Caps seien in einer besonders guten Verfassung: Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA liege unter 1,3. Unternehmen hätten sich 2016 sogar leicht verschulden können, um preiswerte Akquisitionen zur Konsolidierung ihrer Endmärkte zu tätigen. Sie hätten somit ihre Gewinne gesteigert, was wiederum mit einem höheren Cashflow belohnt worden sei. Diese Entwicklung werde auch 2017 anhalten, da Unternehmen auch in einem Umfeld relativ schwachen (wenn auch anziehenden) Wachstums expandieren möchten. Zudem hätten seit Jahresanfang die europäischen M&A-Aktivitäten insgesamt deutlich zugenommen, da Unternehmen ihre Bilanzen effizienter nutzen möchten; hiervon würden wiederum das Small- und Mid Cap-Segment profitieren.





Genf (www.aktiencheck.de) - Es gibt überzeugende Gründe, Anfang 2017 in kleinere Unternehmen zu investieren, so Charles Anniss, Portfoliomanager Small und Mid Caps/ European Equities Team bei Union Bancaire Privée (UBP).Europäische Small Caps seien dank einer Reihe von Merkmalen eine attraktive Assetklasse für die aktive Titelselektion; sie hätten in der Vergangenheit eine gute Rendite abgeworfen. Europäische Small Caps würden größtenteils konjunktursensiblen Marktsegmenten wie Industriegütern, der IT-Branche sowie Dienstleistungen angehören. Diese Sektoren würden regelmäßig besser in steigenden makroökonomischen Phasen abschneiden und zum Wirtschaftswachstum beisteuern, wie etwa zurzeit in einer Reihe europäischer Länder.