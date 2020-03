London (www.aktiencheck.de) - Mit dem Pandemie-Notkaufprogramm ("PEPP") der EZB ist die europäische Geldpolitik in zwei Schritten vorgegangen: quantitativ, da der angekündigte Betrag sechs Prozent und mehr des BIP der Eurozone vor Jahresende entspricht, aber auch qualitativ, da das Programm sehr flexibel ist und einige frühere Beschränkungen de facto aufhebt, so Andreas Billmeier, Sovereign Research Analyst bei Western Asset Management.



Solange Covid-19 die gewünschte Umsetzung der Geldpolitik gefährde - ein sehr wichtiges Feigenblatt für rechtliche Anfechtungen, die zweifellos kommen würden - habe die EZB einen großen Ermessensspielraum bei der Wahl der zu kaufenden Vermögenswerte und könne die betreffenden Beträge bei Bedarf erhöhen. Darüber hinaus habe die EZB mit der Ankündigung dieses Programms im Wesentlichen mitgeteilt, dass sie bereit sei, die selbst auferlegten Emittenten- und Emissionsgrenzen für den Kauf von Staatsanleihen aufzugeben, die bei der höheren Summe der monatlichen Käufe vor dem Ende des PEPP zu einer verbindlichen Beschränkung geworden wären.



Billmeier erwarte, dass die europäische Peripherie einschließlich Griechenland von diesem Programm besonders profitieren werde, was sich bereits darin zeige, dass sich die Spreads verengen würden. Aber der wahre Wert könnte darin liegen, dass es sich um eine unbefristete Verpflichtung zur Unterstützung der Finanzpolitiker handele, während diese auf nationaler und auf supranationaler Ebene eine Bedrohung der monetären Transmission bekämpfen würden, wenn die Gespräche über die gemeinsame Ausgabe von Anleihen zustande kämen. Mit anderen Worten: Christine Lagardes unglückliche Bemerkung zur Spreadausweitung sei teilweise zurückgenommen worden: Solange sich die Spreads ausweiten würden, weil sie von Covid-19 infiziert seien, werde die EZB zur Hilfe kommen. (20.03.2020/ac/a/m)



