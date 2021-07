Abgesehen davon sollten Investoren vorsichtig sein, da der Index ohne ein starkes Signal innerhalb der Spanne bleiben könnte. Die heutige Veröffentlichung des NFP um 14:30 Uhr MEZ könne für eine erhöhte Volatilität an den Aktienmärkten sorgen. Es sei zu beachten, dass die Aktienmärkte bei den letzten NFP-Veröffentlichungen einen Sprung gemacht hätten, unabhängig davon, ob es eine Über- oder Unterschreitung gewesen sei.



In einem Interview mit dem Tagesspiegel habe der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier gesagt, dass das Ziel, 1 Million Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen zu haben, im Juli erreicht werde. Das sei etwa ein halbes Jahr hinter dem Zeitplan. Altmaier habe gesagt, dass die Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen im ersten Halbjahr 2021 mit 1,25 Milliarden Euro an Subventionen in die Höhe gestiegen seien. Altmaier habe jedoch gesagt, dass das deutsche Ziel von 7 bis 10 Millionen E-Autos bis 2030 früher als erwartet erreicht werden könnte.



Reinhard Ploss, CEO von Infineon Technologies (ISIN DE0006231004/ WKN 623100), habe in einem Interview mit Reuters gesagt, dass die Chiphersteller nur begrenzt in der Lage seien, zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. Außerdem habe es gesagt, dass die jüngsten Sprünge bei neuen Covid-19-Fällen in Asien die Produktion in der Region negativ zu beeinflussen drohen würden. In der Zwischenzeit steigere die zunehmende Popularität von Heimarbeitsplätzen die Nachfrage nach Halbleitern, was darauf hindeute, dass Lieferengpässe noch eine Weile bestehen bleiben könnten.



Einschätzung der Analysten:



- Henkel (ISIN DE0006048432/ WKN 604843) werde bei der Investmentbank Stifel mit "hold" bewertet. Das Kursziel werde auf 100 Euro gesetzt.

- Beiersdorf (ISIN DE0005200000/ WKN 520000) werde bei Stifel mit "kaufen" bewertet. Das Kursziel werde auf 115 Euro gesetzt.

- J.P. Morgan stufe BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) auf "neutral" hoch. Das Kursziel werde auf 68 Euro gesetzt.

- Evonik (ISIN DE000EVNK013/ WKN EVNK01) werde von Goldman Sachs auf "verkaufen" herabgestuft. Das Kursziel werde auf 27,60 Euro gesetzt. (02.07.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte in Europa notieren vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten im Laufe des Tages überwiegend im Plus, so die Experten von XTB.Aktien aus Polen und Schweden seien heute die Top-Performer auf dem Alten Kontinent. Der spanische IBEX (SPA35) könne als Underperformer gesehen werden, da er bei Börsenschluss 0,3% niedriger notiere.DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) kämpfe weiterhin damit, eine große Bewegung in eine der beiden Richtungen zu liefern. Der Index handle weiterhin innerhalb einer rund 200 Punkte breiten Handelsspanne zwischen der Unterstützungszone bei 15.500 Punkten und dem Widerstand bei 15.690 Punkten. Die obere Begrenzung der Spanne habe zu Beginn des europäischen Kassahandels gelegen, aber der Index habe später einen Rücksetzer begonnen. Man sollte beachten, dass sich gestern eine ähnliche Situation abgespielt habe - der Index sei zu Beginn des Handels angestiegen und habe den Widerstand bei 15.690 Punkten getestet, bevor er in Richtung der unteren Grenze der Spanne bei 15.500 Punkten eingebrochen sei.