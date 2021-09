In den USA habe die Notenbank FED im Rahmen ihrer gestrigen Zinssitzung verkündet, dass sie mit der Reduktion der Netto-Anleihekäufe "bald" beginnen dürfte. Die Aktienmärkte hätten dieses Signal allerdings nicht mehr negativ ausgelegt, zumal die Drosselung der Anleihekäufe in den letzten Wochen ausreichend thematisiert worden sei und so sei es an den US-Börsen gestern munter nach oben gegangen. Auch in Übersee hätten sich die zyklischen Energie- und Bankenaktien mit einem Plus von über 3% bzw. über 2% fester gezeigt.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen uneinheitlich präsentieren. Während Japan mit Abschlägen notiere, würden die Leitindices in Hongkong und Festland-China positive Vorzeichen aufweisen. Die vorbörslichen Indikationen würden für die europäischen Börsen heute einen freundlichen Handelsstart erwarten lassen. Datenseitig stünden heute die Einkaufsmanagerindices für Deutschland, die Eurozone und USA auf der Agenda. Unternehmensseitig werde heute in den USA der Sportartikelhersteller Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Symbol: NKE) Zahlen für sein erstes Geschäftsquartal 2022 berichten.



Öl habe sich zuletzt fester gezeigt, nachdem die staatliche US-Energiebehörde Energy Information Administration einen - entgegen den Erwartungen - deutlichen Rückgang der US-Lagerbestände vermeldet habe. Der Goldpreis sei im Zuge der FED-Meldungen kurzzeitig kräftig angezogen, habe diese Gewinne im Handelsverlauf jedoch wieder abgegeben und leicht schwächer geschlossen. (23.09.2021/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Börsen zeigten sich nach dem Kursrutsch zum Wochenstart gestern erneut von der freundlichen Seite, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zur positiven Stimmung hätten insbesondere die nachlassenden Sorgen rund um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande beigetragen. Positiv zu werten sei, dass eine Tochtergesellschaft diese Woche fällige Kuponzahlungen auf eine Anleihe leisten könne. Weiters unterstütze die chinesische Notenbank den ansässigen Bankensektor mit zusätzlicher Liquidität, welcher mit Evergrande über Kreditlinien direkt oder über Beteiligungen indirekt stark verflochten sei. Ohnehin würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG in puncto Evergrande von keinem Lehman 2.0 ausgehen, zumal die Verflechtungen im Hinblick auf das internationale Finanzsystem beherrschbar erscheinen würden. Sektorseitig seien in Europa - bezogen auf den marktbreiten STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) - in einem freundlichen Gesamtmarkt vor allem die Zykliker gefragt gewesen. Dementsprechend hätten die Sektoren Energie (+2,6%), Finanz (+2,2%) und Zyklischer Konsum (+2,1%) das höchste Plus ausgewiesen. Relative Schwäche hätten dagegen die defensiven Sektoren Gesundheit (-0,4%), Versorger (unverändert) und Immobilien (+0,1%) gezeigt.