Mit Spannung sei gestern das Sitzungsprotokoll der jüngsten FED-Sitzung im Juni erwartet worden, da sich die Anleger darin einen Hinweis auf den zukünftigen Zinskurs der Notenbanker erhofft hätten. Allerdings hätten dieses Mal die darin enthaltene Information nicht überraschen können, da die Mitglieder des FOMC-Zinsausschusses bereits in der letzten Zeit "laut" über eine mögliche Straffung der Geldpolitik nachgedacht hätten. Generell seien in der letzten Zeit die wieder etwas abflauenden Zinsängste denhoch bewerteten Tech-Aktien besonders zugutegekommen, während die Standardwerte nicht im selben Ausmaß profitieren könnten. Offensichtlich habe sich unter den Investoren die Überzeugung verbreitet, dass die FED zwar über eine restriktivere Geldpolitik zu sprechen beginne, vor einer Erholung des Arbeitsmarktes in Richtung Vorkriseniveau aber nicht tätig werden werde.



Die asiatischen Märkte hätten sich heute Morgen mehrheitlich im negativen Terrain bewegt, wobei der Verkaufsdruck für den Hang Seng CE (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) aus Hongkong am stärksten ausgeprägt gewesen sei. Die Sorge vor steigenden Infektionszahlen und die anhaltende Schwäche bei den großen chinesischen Tech-Giganten hätten zur erhöhten Risikoaversion maßgeblich beigetragen. Was den heutigen Handelsauftakt in Europa betreffe, so würden die Frühindikatoren einen wenig veränderten bis leicht negativen Start in den Tag signalisieren.



Auf der Rohstoffseite hätten vor allem die Ölpreise mit heftigen Schwankungen zu kämpfen gehabt. Habe die Nordseemarke Brent noch am Dienstag ein Tageshoch von USD 77,84 je Fass erreicht, so sei es seitdem steil bergab gegangen. Aktuell notiere der Preis rund um USD 73,30 je Fass und somit um fast 6% tiefer. Der Grund für die erratische Preisbewegung sei, dass der Markt die Folgen der geplatzten Verhandlungen der OPEC+ über die künftige Ausweitung der Fördermenge offensichtlich nicht einschätzen könne: Einerseits könnte dieser Disput dazu führen, dass das Rohölangebot künftig zu gering ausfallen könnte, um die wachsende Nachfrage zu bedienen. Andererseits scheine es auch vorstellbar zu sein, dass sich die einzelnen Länder aufgrund der fehlenden Einigung gar nicht mehr an die gemeinsame Strategie einer gedeckelten Förderung halten würden. In diesem Fall könnte das Angebot deutlich steigen, was eine klar preissenkende Wirkung hätte und offensichtlich im Moment auch auf den Märkten gespielt werde.



Der Goldpreis halte sich weiterhin stabil rund um USD 1.800 je Feinunze. (08.07.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte konnten gestern wieder zulegen und somit ihre Vortagesverluste wettmachen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Vor allem der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe gestern mit einem Kursanstieg von knapp 1,2% klar die Nase vorne gehabt, aber auch die anderen europäischen Benchmarks wie z.B. der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) hätten ganz klar Boden gutmachen können. Anders habe es sich hingegen beim österreichischen ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) verhalten, der quasi unverändert aus demgestrigen Handel gegangen sei. Sektorseitig hätten sich mit Ausnahme der Energietitelnahezu alle Verlierer des Vortages zu erholen vermocht, wobei Rohstoffwerte, Versorger und IT die Poleposition eingenommen hätten. Für positive Stimmung hätten gestern auch die neuen BIP-Prognosen der EU-Kommission gesorgt: Sei bei den Frühjahresprognosen noch ein Wirtschaftswachstum von 4,3% für die gesamte Eurozone erwartet worden, so seien die Prognosen nun auf 4,8% erhöht worden.