Wien (www.aktiencheck.de) - Während die Meldungen rund um die CoV-Infektion Donald Trumps die Börsen zum Ausklang der vergangenen Handelswoche noch belasteten, scheint sich die Situation um das Wochenende stabilisiert zu haben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Goldpreis habe in der angelaufenen Handelswoche zwar um rund 2% zulegen können, von den Unsicherhheiten am Freitag habe er allerdings nicht zu profitieren vermocht.Die Konjunktursorgen gepaart mit dem Überangebot hätten beim Ölpreis zuletzt für den zweiten Wochenverlust in Folge gesorgt. (05.10.2020/ac/a/m)