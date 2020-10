Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem gestern im Tagesverlauf klar wurde, dass US-Präsident Donald Trump das Militärspital wieder in Richtung Weißes Haus verlassen werde (eine wohl mehr politisch als medizinisch getriebene Entscheidung), zeigten sich die wichtigsten Indices der Wall Street erleichtert über den Gesundheitszustand des Präsidenten und konnten deutlich zulegen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.An den asiatischen Märkten habe sich heute Morgen die positive Stimmung durch die Bank fortgesetzt. Deutlich zulegen können habe auch der Ölpreis, nachdem eine Gegenbewegung zu den Abverkäufen der letzten Woche von mehreren kleinen Faktoren Rückenwind bekommen habe. Gold habe ebenfalls leicht zugelegt.Für Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen etwas festeren Start in den heutigen Handelstag hindeuten. (06.10.2020/ac/a/m)