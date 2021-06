Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei nach der gestrigen FOMC-Entscheidung gefallen und habe die Unterstützung am 61,8% Retracement der jüngsten Aufwärtsbewegung (Bereich 15.615 Punkte) getestet. Seitdem habe sich der Index leicht erholt, aber die Widerstandszone bei 15.720 Punkten habe die Aufwärtsbewegung begrenzt. Händler sollten die klare Abwärtstrendstruktur im M30-Chart aus tieferen Tiefs und tieferen Hochs beachten. Um diese Struktur zu entkräften, müsste der DAX über die 15.740-Punkte-Marke steigen. Die Unterstützungszone zwischen 15.680 Punkten und dem 38,2% Retracement (15.690 Punkte) werde zurzeit getestet. Falls wir einen Durchbruch nach unten sehen würden, könnte der Index fallen und die jüngsten Tiefs im oben erwähnten Bereich von 15.615 Punkten erneut testen. Ein Durchbruch unter diese Hürde könnte als Warnzeichen für eine bevorstehende größere Abwärtsbewegung gesehen werden.



Unternehmensnachrichten:



Die europäischen Autoverkäufe seien im Mai 2021 um 74% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Während der Anstieg auf den ersten Blick enorm erscheinen möge, sollten Anleger bedenken, dass die Verkäufe im Vorjahr aufgrund der Coronavirus-Beschränkungen stark zurückgegangen seien. Tatsächlich seien die Verkäufe im Vergleich zum Mai 2019 rund 25% niedriger gewesen. Die Verkäufe von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) seien im Mai 2021 um 93,7% gestiegen und hätten seit Jahresbeginn um 29,4% höher gelegen, die Verkäufe von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) seien im Mai 2021 um 49,3% gestiegen und hätten seit Jahresbeginn um 29,8% höher gelegen, während die Verkäufe von BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) im Mai 2021 um 95,9% gestiegen seien und seit Jahresbeginn um 35% höher gewesen.



Die Aktie der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) notiere heute höher. Die Bewegung könne mit der gestrigen FOMC-Sitzung begründet werden. Laut dem Dot-Plot-Chart würden 13 von 18 FED-Beamten mindestens eine Zinserhöhung im Jahr 2023 sehen, während 11 Beamte mindestens zwei Zinserhöhungen in diesem Jahr sehen würden. Straffere geldpolitische Bedingungen seien für Banken von Vorteil, da sie in der Regel zu einer Verbesserung der Zinsspannengewinne führen würden. US-Banken seien nach der FOMC-Ankündigung sprunghaft angestiegen und eine ähnliche Bewegung sei heute in Europa zu beobachten, wobei die Deutsche Bank um über 3% zugelegt habe und das stärkste DAX-Mitglied gewesen sei. (17.06.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstag nach der gestrigen FOMC-Entscheidung schwächer, so die Experten von XTB.Die Indices hätten sich jedoch von ihren Tagestiefs erholen können und würden nun nur noch leicht im Minus notieren. Banken seien heute die Top-Mover in Europa. Der Automobilsektor zeige nach der Veröffentlichung der europäischen Autoverkaufszahlen für Mai ebenfalls eine gute Performance.