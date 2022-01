Unternehmensnachrichten:



Die europäischen Autoverkäufe seien im Dezember um 22% zurückgegangen. Dies sei der sechste Monat mit einem Rückgang der Verkaufszahlen im Jahresvergleich in Folge gewesen. Im Gesamtjahr 2021 seien die europäischen Autoverkäufe um 1,5% gesunken. Die Verkäufe des Volkswagen-Konzerns (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) seien im Dezember um 30,4% gefallen, die von BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC Symbol: BAMXF) um 22,3% und die von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) um 14,9% gegenüber dem Vorjahr.



HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) habe heute die vorläufigen Ergebnisse für das 4. Quartal 2021 bekanntgegeben. Das Unternehmen habe gesagt, dass es einen Umsatz von 906 Mio. Euro (Erwartung: 861,4 Mio. Euro) und ein vorläufiges EBIT von 100 Mio. Euro erzielt habe. Das vorläufige EBIT für das Gesamtjahr 2021 habe sich auf 229 Mio. Euro (Erwartung: 204,1 Mio. Euro) belaufen. Die endgültigen Ergebnisse würden am 10. März 2022 veröffentlicht.



Einschätzungen von Analysten:



- Bernstein stuft die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) auf "market perform" hoch. Das Kursziel sei auf 7,85 Euro gesetzt worden.



- Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) sei von der Deutschen Bank auf "kaufen" hochgestuft worden. Das Kursziel sei auf 105 Euro festgelegt worden. (18.01.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag tiefer, so die Experten von XTB.Die Indices aus Europa würden den US-Futures folgen, die angesichts des sprunghaften Anstiegs der Renditen nachgeben würden. Tech-Aktien seien die größten Underperformer. Der niederländische AEX (ISIN: NL0000000107, WKN: 969241) sei der größte Underperformer in Westeuropa, während die russischen Indices insgesamt am stärksten unter Druck stünden. Keiner der europäischen Blue-Chip-Indices werde heute höher gehandelt.Die ZEW-Daten für Januar seien heute um 11:00 Uhr veröffentlicht worden und hätten eine große positive Überraschung gezeigt. Der Index zu den Erwartungen sei von 29,9 auf 51,7 Punkte gesprungen, während der Markt einen Anstieg auf 32,5 Punkte erwartet habe. Der Index zu den aktuellen Bedingungen sei von -7,4 auf -10,2 (Erwartung: -7,5) gefallen. Die Veröffentlichung zeige, dass die Anleger weiterhin optimistisch seien, was die Zukunftsaussichten angehe. Trotz der massiven Übertreffung des Erwartungsindex hätten die Märkte jedoch kaum auf die Daten reagiert.