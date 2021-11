Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe heute zu Beginn des europäischen Handels ein neues Allzeithoch erreichen können. Den Bullen sei es jedoch nicht gelungen, diese Gewinne zu halten, und der Index habe begonnen, seine Gewinne wieder abzugeben. Die Abwärtsbewegung habe sich nach der Ankündigung des Lockdowns in Österreich beschleunigt. Der DE30 sei gefallen und habe ein Tagestief bei 16.140 Punkten erreicht, bevor er wieder in den Bereich von 16.200 Punkten geklettert sei. Das 38,2%-Retracement des jüngsten Aufwärtsimpulses im Bereich von 16.175 Punkten sei eine wichtige Unterstützung, die es zu beachten gelte, da sie auch die untere Grenze der Overbalance-Struktur markiere. Sollte der Index den heutigen Handel unterhalb dieser Hürde beenden, würden die technischen Aussichten für die nächste Woche eher bärisch werden.



Unternehmensnachrichten



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140) habe einen Kurssprung verzeichnet, nachdem der deutsche Gesundheitsminister erklärt habe, er könne nicht ausschließen, dass im Land ein Lockdown verhängt werde. HelloFresh habe zu den so genannten "Pandemie-Gewinnern" gehört, deren Geschäft während der Lockdowns geboomt sei. In der Zwischenzeit fallen Aktien, die von den Lockdowns stark betroffen sind, wie z.B. die von der Deutschen Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212), so die Experten von XTB.



Einem Bericht von Bloomberg zufolge führe Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914) Gespräche mit einem Frachtunternehmen über einen möglichen Auftrag für sein Frachtflugzeug A350. Das Geschäft könnte bereits heute bekannt gegeben werden. Die Bloomberg-Quellen hätten es abgelehnt, den Namen des Unternehmens zu nennen, mit dem Airbus in Gesprächen stehe.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001) erwarte für sein Consumer-Health-Geschäft in China in diesem Jahr einen Umsatz im hohen einstelligen Bereich oder sogar darüber. (19.11.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einem freundlichen asiatischen Handel starteten die europäischen Aktienmärkte heute höher in den Handel, so die Experten von XTB.Die Stimmung habe sich jedoch verschlechtert, nachdem Österreich einen landesweiten Lockdown angekündigt habe. Die Gewinne seien wieder zunichte gemacht worden, und fast alle europäischen Blue-Chip-Indices würden nun unter den gestrigen Schlusskursen notieren.Europa gehe langsam wieder in den Lockdown. Deutschland habe eine Reihe von Maßnahmen angekündigt, die darauf abzielen würden, den Anstieg der Covid-19-Fälle zu verlangsamen und die Menschen zur Impfung zu bewegen. Nur geimpften Personen werde der Zutritt zu Bars, Restaurants oder öffentlichen Veranstaltungen in Gebieten mit hoher Hospitalisierungsrate gestattet. Der deutsche Gesundheitsminister habe gesagt, er könne nicht ausschließen, dass es zu einem vollständigen Lockdown kommen werde. Österreich habe angekündigt, dass das Land ab Montag einen landesweiten 22-tägigen Lockdown vornehmen werde. Strengere Maßnahmen seien auch in Griechenland, der Slowakei, der Tschechischen Republik und den Niederlanden verhängt worden. Es sehe so aus, als ob Corona zur Jahreswende 2021 zu einem der wichtigsten Themen auf den Finanzmärkten werden könnte.