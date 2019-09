Das Dauerthema Brexit beschäftige derweil weiter die Märkte. Das Drama um das Ausscheiden der Briten aus der EU finde kein Ende, und derzeit sei nicht abzusehen, wohin die Entwicklung (denkbar seien eine weitere Verschiebung oder Neuwahlen, aber auch ein harter Brexit zum 31. Oktober sei weiter möglich) letztlich gehe. Überraschend schwach seien die deutschen Wirtschaftsdaten für Juli zu den Auftragseingängen und zur Produktion ausgefallen - ein deutliches Zeichen dafür, dass Handelsstreit und Brexit-Unsicherheit ihre Spuren in der deutschen Industrie hinterlassen würden.



Umso ausgeprägter sei nun die Erwartung der Marktteilnehmer, dass die EZB auf ihrer Sitzung am kommenden Donnerstag ein umfangreiches Paket zur geldpolitischen Lockerung beschließe und damit der schwächelnden Wirtschaft unter die Arme greifen werde. Umfangreiche Lockerungsschritte seien aber inzwischen an den Börsen bereits weitgehend eingepreist, sodass ihre Verkündung kaum noch nennenswerte Kursanstiege auslösen, ein Zurückbleiben hinter den hochgesteckten Erwartungen sogar für Enttäuschung sorgen dürfte.



Der Blick der Anleger werde sich voraussichtlich auch schnell auf die nur eine Woche später stattfindende Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank FED richten. Hierbei werde die spannende Frage sein, wie groß die als sicher geltende Leitzinssenkung ausfalle, und welche Signale die Notenbanker für das weitere geldpolitische Vorgehen aussenden würden. Gemeinsam mit den politischen Themen wie Brexit und Handelsstreit würden die Notenbank-Entscheidungen das Handelsgeschehen an den Börsen in den kommenden Wochen bestimmen, wobei es angesichts diverser Risiken zu einem Wiederanstieg der Volatilität an den für Rückschläge jetzt anfälliger gewordenen Börsen kommen könne. (09.09.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Erholung an den wichtigsten europäischen Aktienmärkten setzte sich in der vergangenen Woche fort, so die Analysten der Nord LB. DAX und EURO STOXX 50 seien auf den höchsten Stand seit 5 bzw. fast 6 Wochen geklettert und seien jetzt nur noch 4% respektive gut 2% von ihren Jahreshöchstständen entfernt. Auftrieb hätten die Kurse von neuerlichen Hoffnungen auf eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China erhalten. Beide Seiten hätten inzwischen bestätigt, dass für Anfang Oktober hochrangige Gespräche in Washington geplant seien und bis dahin Konsultationen auf niedrigerer politischer Ebene stattfinden sollten. Positiv habe sich auch ausgewirkt, dass es mittlerweile gelungen sei, in Italien ohne Neuwahlen eine neue Regierung zu bilden. Dennoch bleibe die Verschuldung des Landes ein Problem.