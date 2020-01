Trotz der Möglichkeit einer jederzeit wieder drohenden Eskalation, die durch den lange von der iranischen Regierung geleugneten Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeugs, die wütenden Proteste der Bevölkerung und die per Tweet von US-Präsident Trump geäußerten Sympathiebezeugungen für die Demonstranten nicht geringer geworden sei, habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ein Zweijahreshoch erklommen und sich bis auf wenige Punkte seinem im Januar 2018 erreichten Allzeithoch genähert.



Dabei spiele auch eine entscheidende Rolle, dass inzwischen fest davon ausgegangen werde, dass an diesem Mittwoch ein erstes Teilabkommen zwischen den USA und China unterzeichnet werde. Jedenfalls sei von chinesischer Seite offiziell verkündet worden, dass sich Vizeregierungschef Liu He von Montag bis Mittwoch in Washington aufhalten werde. Vorübergehend habe US-Präsident Trump jedoch für Irritationen gesorgt, indem er in einem Fernsehinterview gesagt habe, der Deal könne auch kurz nach dem 15. Januar unterzeichnet werden. Zwar sei über den Inhalt bisher nur wenig bekannt geworden, aber Beobachter würden davon ausgehen, dass u.a. wichtige Zollfragen geregelt würden und sich China zum Kauf von mehr amerikanischen Agrarprodukten verpflichte. Zudem habe Trump bereits angekündigt, zu einem späteren Zeitpunkt nach Peking zu reisen, um Verhandlungen für die zweite Phase des Abkommens zu beginnen.



Gemischt seien zuletzt die Wirtschaftsdaten aus Deutschland ausgefallen. Trotz des im Jahresdurchschnitt 2019 verzeichneten Rückgangs der Arbeitslosenzahl auf den tiefsten Stand seit 30 Jahren habe zum Jahresende der Arbeitsmarkt geschwächelt. Im November habe zudem die Industrie einen unerwarteten Auftragsschwund erlitten und die Exporte seien überraschend stark gesunken. Einen Lichtblick habe hingegen die kräftig angezogene Industrieproduktion dargestellt.



Für die demnächst beginnende Berichtssaison, in der die Unternehmen über den Geschäftsverlauf im vergangenen Jahr und die Aussichten für 2020 berichten würden, seien dies jedenfalls keine besonders guten Vorzeichen. Neben den geopolitischen Risiken - nicht zuletzt werde nach einer ruhigeren Phase auch der für Ende Januar anstehende Brexit wieder stärker in den Fokus rücken - sollte das fundamentale Umfeld in Verbindung mit inzwischen recht hohen Aktienbewertungen eher zur Vorsicht mahnen. Dennoch sei das Rekordhoch des DAX mittlerweile so nahe gerückt, dass sich die Börsianer einen kurzfristigen Test der Marke von knapp 13.600 Punkten wohl nicht entgehen lassen würden. (Ausgabe vom 13.01.2020) (14.01.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten europäischen Aktienindices verbuchten in den ersten Handelstagen des neuen Jahres ansehnliche Gewinne, so Thorsten Strauß von der NORD/LB.Die durch die Ermordung des iranischen Generals Soleimani ausgelösten Spannungen zwischen den USA und dem Iran hätten nur kurz für Turbulenzen an den Börsen gesorgt. An die anschließend aus beiden Staaten zu vernehmenden gemäßigten Töne hätten die Marktteilnehmer die Hoffnung auf eine Deeskalation in dem Konflikt geknüpft. Damit sei die Situation allerdings noch nicht bereinigt.