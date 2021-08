14:30 Uhr: USA, Datenpaket für Juli (im Monatsvergleich)

- PCE-Kerninflation: Erwartung 3,6%/Vorwert 3,5%

- Persönliche Einkommen: Erwartung 0,2%/Vorwert 0,1%

- Persönliche Ausgaben: Erwartung 0,3%/Vorwert 1,0%



16:00 Uhr: USA, Verbrauchervertrauen der Universität Michigan für August (endgültig); erste Veröffentlichung: 70,2



16:00 Uhr: Powell spricht auf dem Symposium in Jackson Hole



US-Ergebnisberichte:

- Big Lots (ISIN US0893021032/ WKN 869884) - vor Markteröffnung



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Futures-Märkte deuten auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der europäischen Sitzung hin, so die Experten von XTB.Das große Ereignis der Woche - das Symposium der FED in Jackson Hole - finde heute statt. Die Sitzung werde um 15:00 Uhr eröffnet, aber die wichtigste Rede - die des Vorsitzenden Powell - werde um 16:00 Uhr gehalten. Da die Veranstaltung jedoch vollständig virtuell abgehalten werde, würden die Märkte eine ausgewogene Botschaft und keine großen Ankündigungen erwarten. Außerdem werde außer Powell kein weiterer Zentralbankchef an der Veranstaltung teilnehmen.Abgesehen von Jackson Hole könnte das US-Datenpaket um 14:30 Uhr, einschließlich der PCE-Inflation, einige kurzfristige Schwankungen auf dem US-Dollarmarkt auslösen.