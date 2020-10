Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei am Freitag von der 12.600-Punkte-Marke abgeprallt und den heutigen Handelstag mit einer bullischen Kurslücke eröffnet. Sollte eine optimistische Stimmung vorherrschen, könnte der Widerstand bei 12.917 Punkten ins Spiel kommen. Sollte es den Verkäufern andererseits gelingen, den Aufwärtstrend zu stoppen, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung 12.160 Punkte beschleunigen.



Die Deutsche Börse (ISIN DE0005810055/ WKN 581005) sei der Ansicht, dass die Zahl der Unternehmen, die im deutschen Blue-Chip-Index enthalten seien, von 30 auf 40 steigen sollte und dass es strengere Bedingungen für die Mitgliedschaft geben sollte. In einer Reihe von Vorschlägen, die den Anlegern im Rahmen der Konsultation unterbreitet würden, habe der Börsenbetreiber außerdem vorgeschlagen, die Zahl der Mitglieder im Mid-Cap-Index von 60 auf 50 zu reduzieren.



Swiss International Air Lines, die Tochtergesellschaft der Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212), wolle in den nächsten zwei Jahren rund 1.000 Stellen durch freiwillige Maßnahmen statt durch Entlassungen abbauen, habe der scheidende Lufthansa-Chef Thomas Klühr am Samstag mitgeteilt. Zur Bewältigung des pandemiebedingten Einbruchs im Luftverkehr habe der Bund der Fluggesellschaft mehr als 1 Milliarde Euro an Kreditgarantien gewährt. Wie viele ihrer Konkurrenten habe sie beschlossen, Personal und Flotte zu verkleinern. (05.10.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices begannen die Woche positiv, nachdem das Weiße Haus berichtete, dass sich der Gesundheitszustand von Donald Trump verbessert habe, so die Experten von XTB.Er habe sogar eine kurze Fahrt unternommen, um einige seiner Unterstützer zu begrüßen. In der Zwischenzeit würden die Investoren eine Reihe von gemischten Daten aus der Eurozone verdauen. Die heutigen Einkaufsmanagerindices hätten gezeigt, dass die Aktivität im europäischen Dienstleistungssektor im September weniger stark zurückgegangen sei als ursprünglich erwartet, wobei Spanien, Italien und Frankreich am stärksten von der zweiten Welle von COVID-19-Infektionen betroffen seien. Der Einzelhandel in der Eurozone sei im Vergleich zum Vormonat um 4,4% gestiegen, nachdem er im Juli um 1,8% zurückgegangen sei. Das erwartete Wachstum von 2,4% sei übertroffen worden. Unterdessen sei die Inflationsrate der Eurozone im September tiefer in den negativen Bereich gefallen, was Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Erholung habe aufkommen lassen.