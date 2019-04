Die deutsche Wirtschaft sei im vergangenen Jahr von den niedrigen Wasserständen im Rhein getroffen worden, die den Fluss für die größten Schiffe unpassierbar gemacht hätten. Während starke Regenfälle zu Beginn des Jahres 2019 sowie schmelzende Schneekappen in den Alpen dazu beigetragen hätten, das für die wirtschaftliche Nutzung notwendige Niveau wiederherzustellen, beginne die diesjährige "Trockenzeit" mit einem niedrigeren Wasserstand als vor einem Jahr. Eine solche Situation erhöhe die Gefahr, dass der Rhein auch in diesem Sommer unpassierbar werde. Deutsche und schweizer Wissenschaftler würden argumentieren, dass es sich um eine Folge der globalen Erwärmung handele, und während der Sommer 2018 außergewöhnlich warm gewesen sei, werde sich die Situation in Zukunft wahrscheinlich häufiger wiederholen. Zu beachten sei, dass die Gebiete entlang des Rheins, insbesondere im Bundesland Nordrhein-Westfalen, stark industrialisiert seien, da der Flussverkehr günstiger sei als der Straßen- oder Schienenverkehr. Dieser sei von den deutschen Unternehmen wie BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) oder thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) jahrzehntelang genutzt worden. Die Dürre des vergangenen Jahres habe diese Unternehmen jedoch überrascht und ihre Abläufe erheblich verzerrt. So habe BASF beispielsweise gesagt, dass die Dürre sie rund 250 Mio. EUR gekostet habe, da niedrige Wasserstände verhindern würden, dass die Produktion des Ludwigshafener Werks die Exportmärkte erreiche. Die deutschen Behörden würden planen, den Rhein auszubaggern, aber der Prozess könne bis zu 10 Jahre dauern, und während dieser Zeit müssten deutsche Unternehmen entweder riskieren, durch niedrige Wasserstände abgeschnitten zu werden, oder auf teurere Straßen-/Schienenverkehre umsteigen.



Die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) habe bekanntgegeben, dass sie den britischen Anbieter für Risikomanagementsoftware Axioma übernehme. Der Börsenbetreiber werde 850 Mio. USD in das Unternehmen investieren. Die Deutsche Börse AG plane eine Fusion von Axioma mit ihrem Indexgeschäft, um ein neues Analyseunternehmen zu gründen.



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) gehöre am Mittwoch nach einer Herabstufung durch MainFirst zu den größten DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Nachzüglern. Die Bank habe ihre Empfehlung für die Aktie von "neutral" auf "underperform" gesenkt. Das einjährige Kursziel sei von 9,30 EUR auf 8,10 EUR gesenkt worden und habe damit 19% unter dem gestrigen Schlusskurs gelegen.



Andererseits habe ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) eine Heraufstufung durch die australische Investmentbank Macquarie erhalten. Die Analysten der Bank hätten ihre Entscheidung damit begründet, dass das Unternehmen zwar aufgrund der konjunkturellen Verlangsamung eine gewisse Schwäche erleben dürfte, der Ausverkauf könnte aber möglicherweise bereits überzogen sein. Die ProSiebenSat.1-Aktie habe 2018 rund 50% an Wert verloren. (10.04.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktien in China konnten im heutigen asiatischen Handel etwas steigen, während Aktien in Australien mehr oder weniger stagnierten, so die Experten von XTB.Andererseits hätten die Aktien in Japan trotz der positiven Daten zum verarbeitenden Gewerbe sowie des schwächeren JPY einen Kursrückgang verzeichnet. Dennoch sei die Performance der europäischen Aktien zu Beginn des Handels am Mittwoch recht optimistisch gewesen: In ganz Europa seien Gewinne erzielt worden, wobei die spanischen Aktien die Outperformer gewesen seien. Immobiliengesellschaften seien am stärksten gestiegen, während die Sektoren Gesundheit und Konsumgüter am meisten zurückgeblieben seien.