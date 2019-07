Nachfrage nach Büroflächen in Deutschland übertreffe das Angebot



Auf die Euphorie nach dem Fall der Mauer im Jahr 1989 sei ein Bauboom gefolgt und das Angebot an Büroflächen sei schneller als die Nachfrage gestiegen. Das Neuangebot sei zuletzt geringer ausgefallen - während die Nachfrage stetig steige. Die Spitzenmieten in Deutschland, die gegenüber dem Höchststand im Jahr 1991 real um 40 Prozent zurückgegangen seien, hätten daher zuletzt zugelegt. Die Leerstandsquoten würden immer schneller zurückgehen und schon bald könnte die wichtige Marke von 5 Prozent unterschritten werden. Gleichzeitig verschärfe eine ineffiziente Planung in Deutschland die Angebotssituation.



Viele Büroimmobilien in Deutschland seien renovierungsbedürftig. Nach der Durchführung von Renovierungsmaßnahmen könnten die Vermieter oft eine Mieterhöhung durchsetzen. Trotz der Mietsteigerungen würden die Mietrenditen bei Büroimmobilien weiter zurückgehen. Denn die Kaufpreise von Immobilien würden angesichts der hohen Nachfrage von Investoren stärker steigen. Nichtsdestotrotz seien sie im Vergleich zu den Renditen langfristiger Bundesanleihen historisch betrachtet hoch: Während die Renditen für 10-jährige Bundesanleihen in den negativen Bereich gefallen seien, würden sich die Renditen von Spitzenmieten bei Büroimmobilien immerhin auf etwa 3 Prozent belaufen. Die Nachfrage der Investoren dürfte daher hoch bleiben, was zu weiteren Preissteigerungen führen sollte. Dies könnten sich Aktieninvestoren auch zu Gute machen, denn nach Meinung von Philippides würden sich dank dieser günstigen Branchenbedingungen gute Chancen für Stock-Picker bieten.



Vom Kalten Krieg zu "heißen" Immobilien



TLG IMMOBILIEN (ISIN: DE000A12B8Z4, WKN: A12B8Z, Ticker-Symbol: TLG) sei ein deutscher Büroimmobilienspezialist mit Sitz in Berlin, der von allen börsennotierten Immobiliengesellschaften über den größten Bestand in Berlin verfüge - der Stadt mit dem höchsten Mietwachstum in Deutschland. Der Spielraum für Mieterhöhungen von TLG sei hoch, da viele Mietverträge demnächst auslaufen würden. Darüber hinaus bestehe in Berlin ein erhebliches Entwicklungspotenzial, da viele zentrale Gebäude im Osten der Stadt noch während des Kalten Krieges erbaut worden seien und nun nach und nach abgerissen würden, um durch höherwertige Objekte ersetzt zu werden. Diese neuen Gewerbeimmobilien würden einen noch größeren Anteil im Portfolio einnehmen, da sich TLG von Non-Core-Immobilien, vor allem im gebeutelten Einzelhandelssegment, trenne.



Aroundtown (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) sei ein in Luxemburg ansässiges Unternehmen, das Anteile an Gewerbeimmobilien insbesondere in Deutschland und den Niederlanden halte. Es biete nach Ansicht der Analysten von AllianceBernstein ein hohes Renditepotenzial. Zur Kernkompetenz des Unternehmens würden der Erwerb und die Entwicklung von "Value Add"-Immobilien an erstklassigen Standorten gehören. Zu diesen hätten in der Vergangenheit renovierungsbedürftige Gebäude mit hohem Leerstand, von Banken gepfändete Immobilien oder Immobilien mit schwierigen Mietverhältnissen oder Planungsproblemen gezählt. Aroundtown besitze eine langjährige Expertise in der Sanierung von Gebäuden, die anschließend in der Regel deutlich höhere Umweltstandards erfüllen würden. Einmal saniert, finde Aroundtouwn Kunden, die bereit und in der Lage seien, wesentlich höhere Mieten zu zahlen.



Unternehmen wie diese bieten Aktienanlegern aus Sicht von Philippides die Möglichkeit, von überdurchschnittlichen Cashflows zu profitieren. Außerdem handele es sich um Titel, die attraktiver bewertet seien als die meisten anderen defensiven Sektoren des europäischen Aktienmarktes. (23.07.2019/ac/a/m)





