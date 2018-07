Sei es in der abgelaufenen Woche bei den Standardwerten vergleichsweise ruhig geblieben (die Veränderung beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe lediglich bei +0,36% gelegen), so würden die Analysten auch in der neuen Woche nicht den großen Wurf an den europäischen Aktienmärkten erwarten. Das Fehlen einiger Akteure aufgrund der Ferienzeit sollte die Handelsaktivität begrenzen. Dennoch könnte es vor dem Hintergrund der einsetzenden Berichtssaison etwas mehr Dynamik als in der Vorwoche geben. Und da sei ja noch das "Enfant terrible" der internationalen Politik: Mal sehen, welche interessanten Aussagen diesmal über seine Lippen kommen würden. Nur gut, dass politische Aussagen meist nur "kurze Beine" hätten. Viel wichtiger würden schon die Unternehmensäußerungen zum zweiten Quartal und vor allem zu den weiteren Aussichten sein. Möglicherweise gelinge es dem DAX die schon in der letzten Woche angeführte Widerstandsmarke von 12.600 Punkten zu überwinden. Gut möglich, dass dies der Startschuss für weitere Kursgewinne sein könnte.



Die internationalen Aktienmärkte würden weiterhin mit Sorge auf eine möglicherweise drohende Eskalation im Handelskrieg blicken. Die protektionistischen Pläne in Washington seien noch immer als potenzieller Belastungsfaktor zu werten. Positiv für die Kurse der Dividendenpapiere sei ganz eindeutig die noch immer sehr erfreuliche derzeitige Lage der Wirtschaft der USA, die sich am aktuellen Rand auch in den Quartalszahlen der Unternehmen zeigen sollte. In diesem Umfeld würden US-Konjunkturdaten natürlich im Fokus der Börsen bleiben.



Heute dürften wieder starke Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen gemeldet werden. Zwar preise der Markt eine entsprechende Entwicklung bereits sehr weitgehend ein, allerdings könnten die zu erwartenden freundlichen Angaben zum Konsumverhalten in den USA im Laufe der Woche bei einigen Marktteilnehmern noch zu Aufwärtsrevisionen der Prognosen für das US-BIP im 2. Quartal führen, was dann wohl als positiveres Umfeld für den internationalen Aktienmarkt zu werten wäre. Da Aktien vor allem in den USA nicht mehr sonderlich günstig bewertet seien, würden erfreuliche Wirtschaftsdaten aus den USA allerdings auch benötigt, um das derzeit doch schon recht ambitionierte Bewertungsniveau (Konsens-KGV für S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) 2018 knapp oberhalb von 17,5) zu rechtfertigen. Dividendenpapiere im Land der unbegrenzten Möglichkeiten seien folglich also kein Schnäppchen mehr. Anders ausgedrückt seien erfreuliche Zahlen zur Lage der Wirtschaft der USA damit also zumindest in gewissem Umfang eingepreist.



In Asien habe die zwar sehr weitgehend erwartete leichte Abschwächung des chinesischen Wirtschaftswachstums im 2. Quartal die Aktienmärkte in gewissem Umfang belastet. In diesem Umfeld kämpfe der Shanghai Composite Index beispielsweise damit, nicht wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 2.800 Punkten zu fallen. Sorgen bereite den Anleger in Asien zudem die Entwicklung im Handelskonflikt. (17.07.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach der verhalten positiven Vorwoche blieb die Stimmung an den Aktienbörsen in Euroland in der Berichtswoche weiter freundlich, wobei sich die Nebenwerte-Indices deutlich besser entwickelten als die Standardwerte, so die Analysten der Nord LB.Nachdem überraschend starke deutsche Exportdaten den Markt am Montag gestützt und auch am Dienstag noch positiv nachgewirkt hätten, sei es mit der guten Stimmung zur Wochenmitte erst einmal vorbei gewesen. Vor dem Hintergrund einer Verschärfung des Handelskonfliktes zwischen den USA und China habe die Anleger erst einmal der Mut verlassen. Auch gewohnt deftige Aussagen Trumps, u.a. auf dem Nato-Gipfel, hätten nicht gerade für Zuversicht bei den Anlegern gesorgt. Wenigstens im Kasperletheater der deutschen Politik sei es in der Berichtswoche einmal vergleichsweise ruhig geblieben. Im weiteren Wochenverlauf hätten u.a. die erhöhte Industrieproduktion in der Euro-Zone und erste Unternehmensergebnisse zum zweiten Quartal wieder für etwas Zuversicht gesorgt. So habe z.B. die US-Großbank J.P. Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628) ihren Gewinn auf 8,3 Mrd. USD gesteigert. Da würden sich die Chefs der deutschen Großbanken angesichts ihrer zu erwartenden Zahlen ordentlich die Augen gerieben haben.