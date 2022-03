Am Donnerstag würden die Märkte neben dem Ukraine-Krieg auch auf Konjunkturdaten blicken. Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone habe sich im Februar wieder gebessert. Der Einkaufsmanagerindex des Forschungsunternehmens IHS Markit sei gegenüber Januar um 3,2 Punkte auf 55,5 Zähler gestiegen, wie Markit am Donnerstag in London nach einer zweiten Schätzung mitgeteilt habe. Eine erste Schätzung sei leicht nach unten korrigiert worden. Nach der Abschwächung im Januar habe die Wirtschaft wieder an Fahrt gewonnen, habe Markit kommentiert. Chefökonom Chris Williamson habe einerseits auf nachlassende Belastungen durch die Corona-Pandemie, andererseits auf Wachstums- und Inflationsrisiken wegen des Ukraine-Konflikts verwiesen.



In den USA stehe am Nachmittag ebenfalls der Einkaufsmanagerindex für die Dienstleister auf dem Programm. Seitens der US-Notenbank FED äußere sich zudem deren Chef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats. Am Vortag habe er die Aussicht auf höhere Leitzinsen in den USA bestätigt, zugleich aber auf die hohe Unsicherheit aufgrund des Ukraine-Kriegs hingewiesen.



DER AKTIONÄR spekuliere mit dem Euro/US-Dollar Put-OS (ISIN: DE000SC85PA2, WKN: SC85PA) auf einen fallenden Eurokurs. Seit der Empfehlung am 23. Februar notiere der Schein bereits gut 180 Prozent im Plus. Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Euro hat am Donnerstag erneut leicht nachgegeben, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Um die Mittagszeit koste die Gemeinschaftswährung 1,1085 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Sie habe damit leicht über ihrem am Vortag markierten Tiefstand seit Mitte 2020 von 1,1058 Dollar gelegen. Die Europäische Zentralbank habe den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1106 Dollar festgesetzt.