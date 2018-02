Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Euro präsentierte sich gestern gegenüber den wichtigsten Währungen überwiegend schwächer, berichten die Analysten von Postbank Research.



Dies sei allerdings in erster Linie einem deutlichen Nachgeben in der Nacht zum Dienstag geschuldet gewesen, während sich im Tagesverlauf eine gewisse Erholung gezeigt habe. Zum US-Dollar habe der Euro per Saldo um 0,6% auf 1,2345 USD, zum Schweizer Franken um 0,4% auf 1,1589 CHF nachgegeben. Mit -1,4% sei der Kursabschlag gegenüber dem Japanischen Yen auf 134,91 JPY noch wesentlich deutlicher ausgefallen. Hingegen sei die Gemeinschaftswährung zum Britischen Pfund mit einem leichten Plus von 0,2% auf 0,8876 GBP aus dem europäischen Handel gegangen. Die Sorgen, dass es unter anderem hinsichtlich einer Zollunion nicht zu einer Einigung zwischen EU und UK im Zuge des Brexits kommen könnte, hätten weiter auf dem Pfund gelastet. (07.02.2018/ac/a/m)





