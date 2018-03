Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Euro präsentierte sich am Freitag gegenüber den wichtigsten Währungen überwiegend fester, berichten die Analysten von Postbank Research.



Zum US-Dollar habe ein Plus in Höhe von 0,4% auf 1,2360 USD zu Buche gestanden. Auch zum Schweizer Franken habe der Euro um 0,2% auf 1,1700 CHF aufgewertet. Die Flucht in als sichere Häfen angesehene Währungen habe sich beim Franken damit ebenso wenig fortgesetzt wie beim Japanischen Yen (nahezu unverändert bei 129,63 JPY). Auch zum Britischen Pfund habe der Euro zum Ende der vergangenen Woche nahezu unverändert zum Vortag bei 0,8735 GBP notiert. (26.03.2018/ac/a/m)





