Verarbeitendes Gewerbe: 57,6 vs. 55,5 erwartet

Dienstleistungen: 57,9 vs. 53,6 erwartet



Deutschland:



Verarbeitendes Gewerbe: 58,5 vs. 59,5 erwartet

Dienstleistungen: 56,6 vs. 53,0 erwartet



Die Marktreaktion sei gering gewesen. Der EUR habe nach den französischen Daten sprunghaft aufgewertet, bevor er seine Gewinne nach der Veröffentlichung der deutschen Daten wieder abgegeben habe. Die Aktienmärkte hätten die französischen Veröffentlichungen vollständig ignoriert, seien aber nach den deutschen Zahlen höher gehandelt worden.



Der EUR/USD sei nach der Veröffentlichung des französischen Einkaufsmanagerindex gestiegen und habe den Widerstandsbereich von 1,14 getestet. Die Gewinne seien jedoch nach der Veröffentlichung der deutschen Daten wieder zunichte gemacht worden. Das Paar sei auf die 200-Stunden-Linie zurückgefallen. (21.02.2022/ac/a/m)





