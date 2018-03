Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Euro zeigte gestern gegenüber den wichtigsten Währungen keine klare Tendenz, berichten die Analysten von Postbank Research.



So habe er zum US-Dollar moderat auf 1,2197 USD (-0,4%) und zum Japanischen Yen deutlich auf 130,14 JPY (-1,1%) nachgegeben. Hingegen habe sich im Vergleich mit dem Schweizer Franken ein Kursplus in Höhe von 0,2% auf 1,1527 CHF ergeben. Gegenüber dem Britischen Pfund sei der Euro sogar um 0,4% auf 0,8852 GBP geklettert. Auslöser für die Pfund-Schwäche dürfte dabei ein neuer Entwurf der EU-Kommission zum Brexit gewesen sein. Für den Fall, dass keine Einigung über eine alternative Regelung gefunden werden könne, müssten diesem zufolge zur Erhaltung einer offenen Grenze zwischen Irland und Nordirland für Letzteres die EU-Zollunion-Regeln weiter gelten. Die Rede von UK-Premierministerin Theresa May zum Brexit am morgigen Freitag dürfte unter diesem Vorzeichen besondere Beachtung finden. (01.03.2018/ac/a/m)





