Übergangsfrist schafft Planungssicherheit und halbiert Exportverluste in EU-Staaten



"Die sechsmonatige Übergangsfrist und damit die Planbarkeit sind die halbe Miete für die hiesigen Unternehmen", sagt Ron van het Hof, CEO von Euler Hermes in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Dadurch könnten sich die Exportverluste in der EU auf weniger als 10 Mrd. EUR nahezu halbieren - auch wenn Deutschland mit Exportverlusten von rund 2 Mrd. EUR weiterhin am stärksten betroffen ist."



In den Niederlanden dürften sich die Exportverluste nach Großbritannien auf 1,2 Mrd. EUR belaufen, in Frankreich auf 0,9 Mrd. EUR, in Belgien auf 0,7 Mrd. EUR und in Italien auf 0,6 Mrd. EUR.



"Das Abkommen ist zwar vorteilhafter als andere Freihandelsabkommen, da es Zollfreiheit für Waren bietet", sagt Boata. "Allerdings könnten die nichttarifären Handelshemmnisse [1] aufgrund des Ausstiegs aus der Zollunion deutlich zunehmen. Industrien wie Finanzdienstleistungen warten außerdem noch auf einen "Äquivalenzstatus" von der EU, was länger als die geplanten sechs Monate dauern könnte."



Risiko für Lieferketten überbewertet - aber steigende Preise in importabhängigen Branchen



Britischen Exporteuren stehen also große Herausforderungen bevor. Die Sorge, dass Lieferketten unterbrochen werden könnten, ist allerdings voraussichtlich weniger begründet als bisher angenommen - vor allem aufgrund der Pandemie. Eine kürzlich von Euler Hermes durchgeführte Umfrage zu Lieferketten ergab, dass britische Unternehmen bereits versuchen, ihre Lieferkette näher an das Heimatland zu verlagern. Mehr als ein Drittel (35%) sucht nach inländischen Lieferanten - eine deutlich höhere Quote als in EU-Ländern wie Frankreich, Deutschland und Italien.



Unternehmen in importabhängigen Branchen wie der Automobil- und Pharmaindustrie müssen jedoch damit rechnen, dass die Kosten für Komponenten um bis zu 5% steigen werden, sobald die neue Übergangsfrist im Sommer endet.



[1] Nichttarifäre Handelshemmnisse sind indirekte protektionistische Maßnahmen der Außenhandelsbeschränkung, die nicht Zölle, Abschöpfungen oder Exportsubventionen sind. Sie erschweren den Marktzugang ausländischer Anbieter, Darunter fallen z.B. technische Vorschriften oder Normen, Bürokratieanforderungen wie etwa Anmeldeformalitäten für Importe oder aber technische Qualitätsanforderungen an Produkte, Import- und Exportverbote, mengenmäßige Beschränkungen, Importquoten etc. (14.01.2021/ac/a/m)







