Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (06.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Etsy-Aktie (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) unter die Lupe.Der E-Commerce-Anbieter habe gestern nachbörslich seine Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal vorgelegt und die Analystenerwartungen förmlich pulverisiert. Die Etsy-Aktie habe den gestrigen Handel auf einem neuen Allzeithoch geschlossen. Die bombenstarken Quartalszahlen würden die Einschätzung des "Aktionärs" bezüglich der zukünftigen Geschäftsentwicklung von Etsy bestätigen. Der E-Commerce-Anbieter bleibe ein Corona-Profiteur mit großem Wachstumspotenzial. Investierte sollten an Bord bleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Etsy-Aktie:114,50 EUR +0,21% (06.08.2020, 14:57)