Aktuell notiere der Kurs nahe am Widerstand bei 2.389 USD. Obwohl die Erholung sich weiter fortsetze, sinke das Handelsvolumen täglich weiter ab. Das sei ein erstes Warnzeichen, dass die aktuelle Erholung auf wackligen Beinen stehe. Wichtig sei jetzt, dass die Bullen nicht die Kräfte verlassen würden.



Ein positives Signal wäre es, wenn die Käufer den Kurs über den Widerstand bis an die psychologisch wichtige 2.500-USD-Marke heben würden. Falls der aktuelle Widerstand bei rund 2.400 USD nicht gemeistert werden könne, drohe der Preis kurzfristig nach unten einzuknicken. Die nächste Unterstützung liege bei der runden 2.000-USD-Marke.



Die nächsten Tage seien für die weitere Entwicklung von hoher Bedeutung. Die Erholung bei ETH stehe auf wackligen Beinen, da das Volumen täglich abnehme. Risikofreudige Anleger sollten aktuell besser die Füße stillhalten und die Lage genau beobachten. Bereits investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. An der positiven Grundeinschätzung bei Ethereum habe sich durch die jüngsten Entwicklungen jedoch nichts geändert.



Hinweis auf Interessenkonflikt: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Ethereum. (07.07.2021/ac/a/m)







