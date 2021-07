NYSE-Aktienkurs Estée Lauder-Aktie:

319,15 USD +0,03% (08.07.2021, 22:10)



ISIN Estée Lauder-Aktie:

US5184391044



WKN Estée Lauder-Aktie:

897933



Ticker-Symbol Estée Lauder-Aktie:

ELAA



NYSE-Symbol Estée Lauder-Aktie:

EL



Kurzprofil Estée Lauder Companies Inc.:



Estée Lauder Companies Inc. (ISIN: US5184391044, WKN: 897933, Ticker-Symbol: ELAA, NYSE-Symbol: EL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern und Herstellern von Luxusprodukten im Kosmetikbereich. Das Produktportfolio im Einzelnen umfasst Haut- und Haarpflegeprodukte, Make-up und Parfums. Zum umfassenden Markenangebot des Konzerns zählen Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M•A•C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced und Dr. Jart+. Vertrieben werden die Produkte vornehmlich über hochpreisige Kaufhausketten, Fachhändler, gehobene Parfümerien, Apotheken, Hair Salons, Spas, Duty Free Shops sowie online. (08.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Estée Lauder-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Kosmetik-Konzerns Estée Lauder Companies Inc. (ISIN: US5184391044, WKN: 897933, Ticker-Symbol: ELAA, NYSE-Symbol: EL) unter die Lupe.Auch in dieser Woche sei die Estée Lauder-Aktie mal wieder auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Das Papier des US-Konzerns befinde sich seit Sommer letzten Jahres in einem langfristigen Aufwärtstrend. Sollte nun eine Hürde genommen werden, dann dürfte die Estée Lauder-Aktie weiter in Richtung 350/360 USD weiterlaufen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.07.2021)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Estée Lauder-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Estée Lauder-Aktie:268,20 EUR -0,89% (08.07.2021, 11:27)