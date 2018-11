Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667, WKN: 863195, Ticker-Symbol: ESL, EN Paris: EI, Nasdaq OTC-Symbol: ESLOF) ist ein Zusammenschluss des führenden Herstellers von Brillengestellen und Sonnenbrillen und des führenden Anbieters optischer Linsen. Beide Unternehmen sind deutlich größer als die nächstgrößeren Akteure in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern und beherrschen etwa 15% des weltweiten Brillenmarktes. Das fusionierte Unternehmen wird eine breite geografische Präsenz haben und etwa 35% seines Umsatzes in Europa, 45% in den USA und den übrigen Anteil in Asien und Lateinamerika erzielen. (09.11.2018/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - EssilorLuxottica-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Mehr als vier Jahre hat der Gründer und Hauptaktionär des weltweit größten Sonnenbrillenherstellers Luxottica, Leonardo Del Vecchio, auf den Zusammenschluss mit dem französischen Linsenhersteller Essilor hingearbeitet, wie Stefan Riedel in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" berichtet.Seit dem 1. Oktober dieses Jahres sei der neue Konzern unter dem Namen EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667, WKN: 863195, Ticker-Symbol: ESL, EN Paris: EL, Nasdaq OTC-Symbol: ESLOF) an der Börse Paris gelistet.Mit seinen 140.000 Mitarbeitern und über 7.000 Geschäften in rund 150 Ländern nehme der Brillengigant mit einem Marktanteil von 27% eine weltweit führende Position ein. Aus dem Tagesgeschäft zurückziehen werde sich der mittlerweile 83-jährige Del Vecchio aber noch nicht. Mit dem 20 Jahre jüngeren Essilor-Vorstandschef Hubert Sagnières werde er den neuen Konzern zunächst noch gemeinsam führen.Der in Mailand geboren Del Vecchio sei ein Selfmademan aus dem Bilderbuch. Aufgewachsen in einem Waisenhaus, habe er nach dem Besuch einer Klosterschule einen Job in einer Schlosserwerkstatt begonnen und abends eine Designakademie besucht. Mit 23 Jahren habe er in dem Bergdorf Agordo in Norditalien eine eigene Werkstatt eröffnet, die Brillengestelle hergestellt habe. Die Firma sei rasant gewachsen und habe 1981 den Sprung an den US-Markt geschafft. Es sei 1990 das Börsendebüt in New York gefolgt. Zuvor habe Luxottica 1988 für Giorgio Armani die erste Designerbrillen-Kollektion überhaupt auf den Markt gebracht. Mittlerweile habe die Gesellschaft Bulgari, Chanel, Prada, Versace und viele andere Luxuslabel unter Lizenzvertrag. Parallel habe Del Vecchio verschiedene Sonnenbrillenmarken wie etwa Oakley und Ray Ban gekauft und über Vertriebsketten wie Sunglass Hut eine global flächendeckende Präsenz aufgebaut.Privat gelte der mit einem geschätzten Vermögen von 17,9 Mrd. Euro zweitreichste Mann Italiens als medienscheu. Die Leitung seiner großen Liebe Luxottica abzugeben, sei dem Firmenpatriarchen schwer gefallen. Keines seiner sechs Kinder habe es in die Konzernleitung geschafft. 2014 sei es zum Konflikt mit Andrea Guerra gekommen, dem erwählten Nachfolger, und Guerra habe gehen müssen. Neue Aspiranten hätten sich nicht lange gehalten, bis Del Vecchio 2016 wieder an die Konzernspitze zurückgekehrt sei.Luxottica habe ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 3,5% auf 2,15 Mrd. Euro verzeichnet. Den Ausschlag hätten der Einzelhandel und das Wachstum von 16% im E-Commerce gegeben. Letzteres sei vor allem von den guten Geschäften im Onlineshop der Marke Ray-Ban beflügelt worden. Auf regionaler Basis laufe es vor allem in Nordamerika. Dort habe der Umsatz um 5,2% auf 1,24 Mrd. Euro angezogen. Auf der Gewinnseite durchstarten solle EssilorLuxottica im nächsten Jahr: Nach einem stagnierenden Konzerngewinn im laufenden Geschäftsjahr würden die Konsensschätzungen der Analysten für 2019 einen Ergebnisanstieg von 20% erwarten.Attraktiv aus Anlegersicht bleibe das Unternehmen aufgrund des weniger konjunktursensiblen Wachstumspotenzials bei Sonnenbrillen und durch die Synergien, die sich aus dem Zusammenschluss ergeben sollten. Bis zu 600 Mio. Euro jährlich sollten bis 2021 durch den Zusammenschluss eingespart werden. Essilor bringe in die "Ehe" die global führende Position im höhermargigen Linsengeschäft ein.Mit dieser höheren Profitabilität wolle EssilorLuxottica in Wettbewerb gegenüber Luxuskonzernen wie LVMH und Kering treten. Die gemeinsame operative Marge auf EBIT-Basis solle sich von 14,3% im Jahr 2017 bis 2019 in Richtung 15% verbessern. Zum Vergleich: LVMH und Kering seien hier im ersten Halbjahr 2018 bereits auf 21,3 beziehungsweise 27,6% gekommen. Zugleich sei die EssilorLuxottica-Aktie mit einem 2019er KGV von 29 und einem Faktor von über 20 beim Verhältnis von Unternehmenswert zum für 2018 erwarteten Gewinn auf EBITDA-Basis schon sportlich bewertet. Mit einem 2019er KGV von 18 und 19 seien Kering und LVMH derzeit deshalb bewertungstechnisch die attraktiveren Anlagealternativen. (Ausgabe 11/2018)