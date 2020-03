Euronext Paris-Aktienkurs EssilorLuxottica-Aktie:

111,35 EUR -2,11% (10.03.2020, 15:28)



ISIN EssilorLuxottica-Aktie:

FR0000121667



WKN EssilorLuxottica-Aktie:

863195



Ticker-Symbol EssilorLuxottica-Aktie:

ESL



Euronext - Paris Ticker-Symbol EssilorLuxottica-Aktie:

EL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol EssilorLuxottica-Aktie:

ESLOF



Kurzprofil EssilorLuxottica:



EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667, WKN: 863195, Ticker-Symbol: ESL, EN Paris: EI, Nasdaq OTC-Symbol: ESLOF) ist ein Zusammenschluss des führenden Herstellers von Brillengestellen und Sonnenbrillen und des führenden Anbieters optischer Linsen. Beide Unternehmen sind deutlich größer als die nächstgrößeren Akteure in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern und beherrschen etwa 15% des weltweiten Brillenmarktes. Das fusionierte Unternehmen wird eine breite geografische Präsenz haben und etwa 35% seines Umsatzes in Europa, 45% in den USA und den übrigen Anteil in Asien und Lateinamerika erzielen. (10.03.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EssilorLuxottica-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die EssilorLuxottica-Aktie (ISIN: FR0000121667, WKN: 863195, Ticker-Symbol: ESL, EN Paris: EL, Nasdaq OTC-Symbol: ESLOF) von 139,00 Euro auf 128,00 Euro.Der Umsatz habe in Q4/2019 im Rahmen der Analystenerwartung und moderat unter dem Marktkonsens gelegen. In 2019 hätten der Umsatz und das bereinigte Nettoergebnis in der Mitte der jeweiligen Zielspanne gelegen. Das bereinigte EBIT sei hingegen am unteren Ende der Zielsetzung "herausgekommen". Die Guidance für 2020 (währungsbereinigt), die unter der Bedingung stehe, dass die Ausbreitung des Coronavirus in den nächsten Monaten abklinge, impliziere weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum, das aber bei Umsatz und bereinigtem Nachsteuerergebnis hinter dem Niveau von 2019 und den Mittelfristzielen zurückbleibe. Sie sei damit auch hinter den Analystenprognosen zurückgeblieben. Für die geplante Übernahme von Grand Vision würden noch nicht alle Genehmigungen vorliegen (vertiefte Prüfung der EU-Kommission).Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die EssilorLuxottica-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 10.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs EssilorLuxottica-Aktie:110,55 EUR -1,78% (10.03.2020, 15:40)