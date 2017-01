Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Anlässlich der mündlichen Verhandlung vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) im Rechtsstreit eines Kleinaktionärs gegen den Tourismus Konzern TUI AG bekräftigt die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ihre Forderung zum Erhalt der Unternehmensmitbestimmung in ihrer jetzigen Form. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Verfahren Erzberger ./. TUI AG war im Verlauf der mündlichen Verhandlung zuvor deutlich geworden, dass die Richter des obersten europäischen Gerichts den Vorwurf der Diskriminierung ausländischer Beschäftigter durch die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der TUI AG nach deutschem Recht als zweifelhaft ansehen. Dies wurde von den in der mündlichen Verhandlung stellungnehmenden Regierungen Deutschlands, Frankreichs, Luxemburgs, Österreichs und den Niederlanden auch so vertreten.Dem Kläger geht es in dem Verfahren darum, den Aufsichtsrat des Touristikunternehmens ausschließlich mit Vertretern der Anteilseigner zu besetzen. Das Verfahren wird fortgesetzt. Die Schlussanträge des Generalanwalts werden am 6. Mai 2017 verkündet. Mit einem Urteil wird im Sommer gerechnet. (24.01.2017/ac/a/m)