Kurzprofil U.S. Gold Corp.:



U.S. Gold Corp. (ISIN: US90291C1027, WKN: A2DTZJ, Ticker-Symbol: DTUQ, NASDAQ-Symbol: USAU) (früher: Dataram Corporation) ist ein auf die USA fokussiertes Gold-Explorations- und Entwicklungsunternehmen. Die Projekte von U.S. Gold befinden sich in Nevada und Wyoming. (28.11.2017/ac/a/n)



Newport Beach (www.aktiencheck.de) - U.S Gold-Aktienanalyse von Analyst Joseph Reagor von Roth Capital:Laut einer aktuellen Aktienanalyse spricht Analyst Joseph Reagor von Roth Capital im Rahmen einer Ersteinschätzung eine Kaufempfehlung für die Aktien des Goldproduzenten U.S. Gold Corp. (ISIN: US90291C1027, WKN: A2DTZJ, Ticker-Symbol: DTUQ, NASDAQ-Symbol: USAU) aus.Das Copper King-Projekt von U.S. Gold Corp. verkörpere eine bedeutende Werthaltigkeit.Das technische Team von U.S. Gold habe in der Vergangenheit bewiesen erfolgreich arbeiten zu können. Das Asset-Portfolio biete Möglichkeiten für signifikante Entdeckungen, so der Analyst Joseph Reagor.Börsenplätze U.S. Gold-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs U.S. Gold-Aktie:1,19 Euro -4,65% (28.11.2017, 15:38)