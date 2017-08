NYSE-Aktienkurs Alcoa-Aktie:

39,04 USD -1,29% (09.08.2017, 16:33)



ISIN Alcoa-Aktie:

US0138721065



WKN Alcoa-Aktie:

A2ASZ7



Ticker Symbol Alcoa-Aktie:

ALU



NYSE-Ticker Symbol Alcoa-Aktie:

AA



Kurzprofil Alcoa Corp.:



Alcoa Corp. (ISIN US0138721065 / WKN A2ASZ7, Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) ist ein US-amerikanisches Aluminiumunternehmen, das aus der Aufspaltung von Alcoa Inc. in zwei unabhängige, börsennotierte Gesellschaften entstanden ist. Während im neuen Mehrwertunternehmen Arconic die Downstream-Aktivitäten gebündelt sind, umfasst Alcoa Corp. als Upstream-Unternehmen die fünf Geschäftsbereiche, die heute Global Primary Products ausmachen: Bauxit, Aluminiumoxid, Aluminium, Gießereiprodukte und Energie.



CEO & President:

Roy C. Harvey





(09.08.2017/ac/a/n)

Zürich (www.aktiencheck.de) - Alcoa-Aktienanalyse von Analyst Curt Woodworth von der Credit Suisse:Im Rahmen einer Aktienanalyse vertritt Analyst Curt Woodworth vom Investmenthaus Credit Suisse in Bezug auf die Aktien von Alcoa Corp. ( ISIN US0138721065 WKN A2ASZ7 , Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) eine neutrale Haltung.Die Schließung illegaler Aluminium-Kapazitäten in China zusammen mit saisonal bedingten Produktionskürzungen seien die Grundlage für knappe Marktbedingungen.In 2018 könnten die Kapazitäten aber effektiv wieder zunehmen und das chinesischen Produktionswachstum eine Beschleunigung erfahren. Aufwärtspotenzial der LME-Preise sei kaum zu erwarten, so die Einschätzung des Analysten Curd Woodworth.In ihrer Alcoa-Aktienanalyse nehmen die Analysten der Credit Suisse die Coverage mit einem "neutral"-Rating und einem Kursziel von 42,00 USD auf.Frankfurt-Aktienkurs Alcoa-Aktie:33,20 Euro -2,78% (09.08.2017, 16:01)Tradegate-Aktienkurs Alcoa-Aktie:33,57 Euro -0,30% (09.08.2017, 15:35)