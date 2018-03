XETRA-Aktienkurs Erste Group-Aktie:

Kurzprofil Erste Group Bank AG:



Die Erste Group (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wien: EBS, Nasdaq OTC-Symbol: EBKOF) wurde 1819 als die "Erste österreichische Spar-Casse" gegründet. Im Jahr 1997 ging sie mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Seither hat die Erste Group mehr als zehn Banken akquiriert und ihre Kundenanzahl von 600.000 auf mehr als 16 Mio. erhöht. Mehr als 99% der Kunden leben innerhalb der Grenzen der EU. Die EU-Mitgliedschaft gibt den Ländern der Region einen stabilen rechtlichen Rahmen, der ihre wirtschaftliche Entwicklung unterstützt.



Gegenwärtig ist die Erste Group einer der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU. Zu den Kernaktivitäten der Erste Group gehören neben der traditionellen Stärke im Privatkundengeschäft auch die Beratung und Unterstützung von Firmenkunden bei Finanzierungs-, Veranlagungs- und Absicherungsfragen sowie beim Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten, Finanzierung des öffentlichen Sektors und Aktivitäten am Interbankenmarkt. (26.03.2018/ac/a/a)







Neuss (www.aktiencheck.de) - Creditreform Rating hat am 9. März 2018 das Rating der Erste Group Bank AG (ISIN: AT0000652011, WKN: 909943) auf A- festgelegt, so die Creditreform Rating AG.Der Ausblick sei stabil. Zudem habe Creditreform Rating das Rating der Debt Klassen wie folgt bestimmt. Das Rating der Additional Tier 1 sei auf BB+, das Rating der Tier 2 auf BBB- und das Rating des Senior Unsecured auf A- festgelegt worden.Das Geschäftsjahr 2016 sei für die Erste Group Bank AG außerordentlich erfolgreich gewesen. Trotz sinkender Erträge und steigender operativer Aufwendungen habe u.a. aufgrund geringerer Risikokosten ein Rekordüberschuss erzielt werden können. Das anhaltend niedrige Zinsniveau im Euroraum sowie in engverbundenen Volkswirtschaften in Osteuropa biete jedoch weiterhin kaum Möglichkeiten, das Zinsergebnis nachhaltig zu verbessern.Insbesondere jedoch das Osteuropageschäft biete für die Erste Group ein erhebliches Wachstumspotenzial, befänden sich diese Volkswirtschaften weiterhin in einem Aufholprozess. Dabei seien diese Volkswirtschaften jedoch nach wie vor sehr von der Weltwirtschaft und der west- und südeuropäischen Wirtschaftsentwicklung abhängig, wodurch sich nicht zu unterschätzende Risiken ergeben würden, sollte die jahrelange Boomphase seit der Eurokrise zu Ende gehen. Risikoerhöhend könnten sich auch europafeindliche, populistische Regierungen erweisen, welche den europäischen Integrationsprozess zurückdrehen bzw. aussetzen möchten.Weiterhin belaste das regulatorische Umfeld den Bankensektor. In der Digitalisierung würden große Potenziale für die Erste Group stecken: Mit "George" hätten die Sparkassen in Österreich ein hochmodernes und flexibles Onlingbankingangebot geschaffen. Konsequent über alle Märkte ausgerollt, sei dieses Angebot für die Erste Group zukunftsweisend.Die Ertragslage sowie die Ertragskennzahlen seien im Geschäftsjahr 2016 überzeugend gewesen. Zwar habe das Niedrigzinsumfeld zu geringeren operativen Erträgen geführt, jedoch habe sich das wirtschaftliche Umfeld weiter stark verbessert gezeigt, wodurch die Risikokosten enorm zurückgegangen seien und in einem hohen Jahresüberschuss gemündet hätten. Die CIR habe sich jedoch über den betrachteten Zeitraum maßgeblich verschlechtert. Starkes Kredit- und Einlagenwachstum hätten sinkende Zinserträge und steigende Verwaltungskosten nicht auffangen können. Die Erste Group werde daher in naher Zukunft vermehrt auf Einsparungspotenziale achten müssen.Bedingt u.a. durch AT1-Emissionen und den hohen Jahresüberschuss habe sich die Eigenkapitalbasis weiter verbessert und insbesondere im Vergleich mit der Peergroup zugelegt. Nach wie vor seien die Quoten des regulatorischen Eigenkapitals jedoch vergleichsweise niedrig. Vorläufige Zahlen aus 2017 würden auf keine wesentliche Verbesserung zum Vorjahr schließen lassen. Trotz eines weiteren guten Jahres für die Erste Group hätten die Kennzahlen aufgrund der in gleichem Maße steigenden RWA-Quote nicht verbessert werden können. Hier sollte die Gruppe gegensteuern, um die Quoten nachhaltig zu verbessern, insbesondere im Hinblick auf ein potenzielles Ende des aktuellen Boomzyklus. Gegenwärtig seien die Quoten jedoch weiterhin ausreichend. Die Liquiditätssituation sei zufrieden stellend.Im Rahmen einer Szenarioanalyse käme es im "Best Case" zu einer deutlichen Verbesserung der Ratingnote, im "Worst Case" zu einer erheblichen Verschlechterung. Die Ratings von Bankkapital und unbesicherten Schuldtiteln würden sich aufgrund unserer Ratingmechanismen ähnlich verhalten, so die Creditreform Rating AG. Diese Ratings seien besonders anfällig für Veränderungen im Eigenkapital und der Kapitalstruktur der Banken im Allgemeinen. (News vom 09.03.2018)