Für die Schwellen- und Entwicklungsländer bleibe die Prognose bei 4,9% und 5,1%. Auch für China mit seinem BIP-Plus von. 6,7% im zweiten Quartal 2018 würden die Projektionen unverändert bei 6,6% in 2018 und 6,4% in 2019 bleiben. Dagegen stelle der IMF Beruhigung fest in diversen Ländern Lateinamerikas, Europas und Asiens. Auf- und Abwärtskorrekturen in diesen Ländern würden sich gegenseitig aufheben.



Wie überwiegend bleibe die Geldpolitik der Federal Reserve ausschlaggebend für die globale Finanzentwicklung. Bei robustem Arbeitsmarkt könne die FED ihren geldpolitischen Kurs zur Normalisierung der Strukturkurve fortsetzen. Die Märkte würden aber stärker nach der Kreditwürdigkeit der Schuldner differenzieren. Politische Unsicherheiten und makroökonomische Ungleichgewichte würden stärker in Betracht gezogen.



Die Risiken weiterer Eskalationen der Handelsspannungen seien kurzfristig die größten Bedrohungen für das globale Wachstum. Die globalen Ungleichgewichte in den Leistungsbilanzen würden sich wegen der starken US Nachfrage vermutlich weiter erhöhen. Der IMF schätze, dass bei einer Umsetzung der gegenwärtigen Handelsandrohungen mit entsprechenden Auswirkungen auf das Geschäftsvertrauen das weltweite Wachstum in 2020 um 0,5% niedriger ausfallen könnte.



Eine starke Verwundbarkeit der Finanzmärkte gehe von der hohen öffentlichen und privaten Verschuldung aus. Die Vermögenspreise würden weltweit sehr erhöht erscheinen, einerseits wegen der weiterhin immer noch äußerst lockeren Geldpolitik, andererseits wegen der generell noch befriedigenden Konjunktursituation. Sie unterlägen dem Risiko einer Neubewertung im Falle einer stärkeren Konjunkturberuhigung und stagnierender Unternehmensgewinne. Den Zentralbanken bleibe die Aufgabe, die Inflationsraten eng an den Zielen zu orientieren.



Der globale Konjunkturzyklus sei nach der Weltwirtschaftskrise in 2008 weltweit schon sehr weit fortgeschritten. Den Zenit habe das Expansionstempo bereits überschritten. Im Herbst würden weitere Abstriche bei den Wirtschaftsprognosen drohen. Die Federal Reserve werde in den nächsten zwölf Monaten die FED Funds Rate bis zu einer Normalisierung weiter erhöhen. Doch die EZB und die BoJ würden in dieser Zeit an ihrer Nullzinspolitik festhalten wollen. Die Rentenrenditen seien weltweit aufgrund der lockeren Geldpolitik immer noch zu niedrig und würden ein hohes Risiko aufweisen. Das gelte insbesondere für Staatsanleihen von hoch verschuldeten Ländern mit sinkender Bonität. An den Aktienmärkten insgesamt würden die fundamentalen Auftriebskräfte nachlassen, und es empfehle sich, bei der Aktienauswahl auf die unternehmensspezifischen Daten (Bilanzrelationen, langfristiges Wachstumspotenzial, Dividendenrenditen usw.) zu achten. (Ausgabe vom 19.07.2018) (20.07.2018/ac/a/m)





