Eine der größten Ironien in der Energiedebatte sei: Je mehr "grüner Strom" hergestellt werde - etwa durch Wind- und Solarkraft - desto größer sei die Anzahl der "Backups", die über konventionelle Energieträger bereitgestellt werden müssten. Kohle- und Gaskraftwerke könnten aber nicht nach Belieben ein- und ausgeschaltet werden. Selbst wenn sie es könnten, bräuchte es massive Subventionen, um den "On-Off-Modus" umzusetzen. Es werde davon ausgegangen, dass sich in Australien die Subventionen für Erneuerbare Energien auf jährlich 3 Milliarden Australische Dollar belaufen würden. So überrasche es nicht, dass dies zur schnellen Inflation bei den Energiepreisen beitrage. Dies sei im Grunde auch nichts anderes als eine Steuer. Australien produziere nur ein Prozent der weltweiten Kohlendioxid-Emissionen für den Energieverbrauch. In China (27 Prozent), USA (16 Prozent) und Indien (7 Prozent) sei dies deutlich mehr.



Insofern sei Australien in der globalen Umweltdebatte irrelevant. Dennoch biete es einen ausgezeichneten Mikrokosmos des politischen und unternehmerischen Opportunismus, der Wahltaktik und der wissenschaftlichen Verschleierung, die es auf der ganzen Welt gebe.



Laut einem im September veröffentlichten Bericht der US Energy Information Administration (EIA) würden fossile Brennstoffe im Jahr 2040 immer noch 77 Prozent des Energieverbrauchs ausmachen - trotz des schnellen Wachstums der Erneuerbaren Energien. Letztere sollten zwischen 2015 und 2040 jährlich um 2,3 Prozent wachsen, während der Kohleverbrauch im Wesentlichen unverändert bleibe. Erdgas sei der am schnellsten wachsende fossile Brennstoff. Erdöl und andere fossile Brennstoffe würden die größten Quellen für die Energieversorgung bleiben, obwohl ihr Anteil voraussichtlich bis 2040 von 33 auf 31 Prozent sinken werde.



Eine andere wichtige Prognose der EIA sei, dass weltweit das größte Energiewachstum in Ländern außerhalb der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) stattfinde. Demnach mache das "Non-OECD-Asien" - dominiert von Indien und China - mehr als die Hälfte des weltweiten Energieverbrauch-Anstiegs aus. Kein Wunder, denn diese Volkswirtschaften hätten einen deutlich schneller steigenden Pro-Kopf-Verbrauch als die 34 OECD-Mitgliedsstaaten.



Fossile Energieträger würden in den kommenden Jahren noch benötigt - auch wenn dies aus umweltpolitischer Sicht ein ernüchternder Gedanke sei. Zugleich dürfte auch klar sein, dass der weltweite Schub für Erneuerbare Energien auf lange Sicht unaufhaltsam sei. Dennoch erscheine es unvermeidlich, dass viele Akteure im Bereich der "grünen" Stromerzeugung stattliche Renditen einfahren würden - mithilfe der Steuergelder. (05.12.2017/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Die Welt in "gut" und "böse" einzuteilen, kann manchmal dazu beitragen, komplexe Sachverhalte besser zu verstehen. Beim Thema "Erneuerbare Energien" ist dies jedoch nicht hilfreich, so die Experten von BMO Global Asset Management.Deren Befürworter würden häufig von den "schmutzigen" konventionellen Energiequellen sprechen. Viele würden hervorheben, dass die "grüne" Energie heute bereits so günstig zu produzieren sei wie etwa Kohle und Erdgas. Hier stelle sich nur eine Frage: Warum seien eigentlich die vom Steuerzahler finanzierten Subventionen erforderlich, um Erneuerbare Energien wie Solar- und Windkraft zu etablieren?Ein Beispiel für die zum Teil fragwürdig geführte politische Debatte sei der Energiestreit in Australien, dem Land mit beachtlichen Ressourcen an Kohle, Erdgas und Uran. Im September 2016 sei es im Süden des Landes in einem Bundesstaat nach heftigen Stürmen zu einem Energie-Blackout gekommen - ausgelöst durch übermäßig sensible Schutzmechanismen in verschiedenen Windparks, was schließlich die gesamt Windkraft-Energieversorgung lahmgelegt habe. Mehr als die Hälfte der Energie werde in dem Staat durch Wind und Sonne erzeugt. Der Ausgleich für die Zufuhrschwankungen liefere das benachbarte Victoria - Südaustralien habe 2015 sein letztes Kohlekraftwerk geschlossen.