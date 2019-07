London (www.aktiencheck.de) - Boris Johnson hat das Rennen um die Nachfolge von Premierministerin Theresa May für sich entschieden, so Jason Borbora-Sheen, Portfolio Manager bei Investec Asset Management.



Die anhaltende Unsicherheit um den Brexit sei wohl das schlechteste Ergebnis für britische Vermögenswerte. Man müsse realistisch sein: Selbst wenn der neu ernannte Premierminister Boris Johnson sein Amt in 10 Downing Street antrete, werde die Unklarheit für das Vereinigte Königreich wahrscheinlich noch so lange anhalten, bis die künftigen Handelsbeziehungen geklärt seien. Daher würden die Experten es für wichtig halten, dass Anleger bei britischen Vermögenswerten einen sehr selektiven Ansatz verfolgen würden.



Die Experten von Investec Asset Management glauben, dass es Kaufgelegenheiten geben dürfte, sobald mehr Klarheit über das Brexit-Ergebnis besteht. Die Ankündigung von Boris Johnson als nächster Premierminister sei vom Markt weithin erwartet worden und dürfte daher kaum unmittelbare Auswirkungen haben. Seine Ernennung erhöhe jedoch zweifellos die Chancen auf einen harten oder No-Deal Brexit. Dieses Szenario würde voraussichtlich zu einer Abschwächung des Pfund Sterling führen und somit die kurzfristigen Wachstumschancen des Vereinigten Königreichs beeinträchtigen, da UK-gelistete multinationale Unternehmen gegenüber inländischen Akteuren bevorzugt würden. Nach kurzer Zeit würden allerdings Investoren die Situation nutzen und beginnen, nach überverkauften Werten in Großbritannien zu suchen und ihr Exposure zu erhöhen. (23.07.2019/ac/a/m)





