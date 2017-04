Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nach dem positiven Ausgang der ersten Wahlrunde in Frankreich atmet Europa auf, so Carsten Mumm, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Das vorläufige Ergebnis verdeutliche, wie politisch zerrissen das Land sei und wie sehr es nach einer Veränderung schreie. Mehr als vierzig Prozent der Wähler hätten ihre Stimme Kandidaten von ganz links oder ganz rechts gegeben. Der Gewinner der ersten Wahlrunde, Emmanuel Macron, habe kaum politische Erfahrung und sei parteilos. Erstmals hätten es die Kandidaten der Sozialisten und der bürgerlich Konservativen nicht in die Stichwahl um das höchste Staatsamt geschafft. Der Verlierer Francois Fillon habe seine Wähler dazu aufgerufen, in der Stichwahl Macron zu wählen, was diesem theoretisch weitere knappe 20 Prozent bescheren könnte. Die Wahrscheinlichkeit, dass Marine Le Pen weitere Wähler hinzugewinnen könne, werde aktuell als gering gesehen. Somit scheine ein Sieg von Macron als sicher.



Die Börsen würden das Ergebnis positiv werten und der Euro sei in diesem Zusammenhang bis auf 1,0937 gestiegen und habe ein Fünf-Monatshoch markiert. Die Zurückhaltung an den Aktienmärkten könnte sich heute auflösen. Der DAX habe im April -2,15% verloren und der EURO STOXX 50 -1,73%. Eine Erleichterung könnte die Wahl auch im Rentenbereich bringen. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sei zuletzt aufgrund eines möglichen Le Pen und Jean-Luc Mélenchon Sieg bis auf 0,16% gefallen, nachdem sie im März noch bei 0,5% gelegen habe. (24.04.2017/ac/a/m)







