Kurzprofil Erlebnis Akademie AG:



Die Erlebnis Akademie AG (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456, Ticker-Symbol: EAD) wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang elf Baumwipfelpfade inklusive ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von ca. 60 Mio. Euro errichtet. Die deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf den Inseln Rügen und Usedom sowie an der Saarschleife. Darüber hinaus wurden zwei Standorte in Tschechien [Lipno nad Vltavou (2012); Krkonose (2017)] sowie jeweils einer in der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)], in Österreich [Gmunden, Salzkammergut (2018)],in Slowenien [Pohorje (2019)] sowie in Frankreich [Elsass (2021)] errichtet. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt.



Im Jahr 2020 besuchten insgesamt mehr als 1,8 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade der eak-Gruppe. Neben der Planung von durchschnittlich jährlich drei neuen Baumwipfelpfaden bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandising, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing - sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten. (15.06.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Erlebnis Akademie-Aktienanalyse von Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Erlebnis Akademie AG (eak) (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456, Ticker-Symbol: EAD) nach wie vor zu kaufen.Vergangene Woche habe eak den Jahresabschluss 2020 veröffentlicht. Dabei hätten sowohl der Konzernumsatz mit EUR 14,9 Mio. (-9,5% YoY) als auch das operative Ergebnis (EBIT inklusive Beteiligungen) mit EUR 1,8 Mio. (-38,8% YoY) über den Analystenerwartungen gelegen. Nach Steuern sei ein Konzernjahresüberschuss von EUR 0,8 Mio. erzielt worden. Damit sei es gelungen, die negativen Effekte aus den Corona-bedingten Standortschließungen durch die erstmals ganzjährige Einbeziehung des Baumwipfelpfads im Slowenischen Pohorje/Rogla zumindest abzumildern.Trotz der schwierigen Voraussetzungen sei das Besucherniveau im Jahr 2020 mit insgesamt 1,8 Mio. Besuchern (2019: 2,2 Mio. Besucher) hoch gewesen und habe insbesondere während der Phasen mit gelockerten Zugangsbeschränkungen eine hohe Dynamik gezeigt. So hätten etwa die Besucherzahlen im dritten Quartal 2020 (vollkonsolidiert) um 8,0% über dem Vorjahr gelegen, in Deutschland sogar um 14,9%. Dies zeige nach Einschätzung des Analyesten, dass das Geschäftsmodell von eak funktioniere und nun, nach der Corona-Pandemie, vom langfristigen Trend zum "Urlaub Daheim" profitieren werde.Bis Anfang Juni 2021 habe Erlebnis Akademie zehn ihrer elf Standorte teilweise und unter Auflagen wieder- oder neueröffnen dürfen. Inzwischen sei auch der letzte, zuletzt noch geschlossene Baumwipfelpfad im Schwarzwald, im Rahmen eines Modellprojekts wieder geöffnet. Das Unternehmen rechne vor dem Hintergrund der aktuellen positiven Entwicklungen bei den Infektions- und Impfzahlen mit einer dauerhaften Öffnung aller Standorte ohne weitere Beschränkungen. Auch die Abenteuerwälder seien bereits teilweise wieder geöffnet und dürften nach Unternehmensangaben wieder Besucher empfangen. Im Sommer sollten auch die noch eingeschränkten oder teilweise geschlossenen Gastronomien und Merchandise-Läden wieder uneingeschränkt betrieben werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link