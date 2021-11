Der deutsche Immobilienkonzern Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) (-2,2%) setze die geplante Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Übernahme von Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) um. Das Volumen werde rund EUR 8 Mrd. betragen, wobei 20 bestehende Aktien der Gesellschaft zum Bezug von sieben neuen Aktien zum Preis von EUR 40 je Aktie berechtigen.



Die Aktien der COVID-19-Impfstoffhersteller BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) und Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) hätten von anziehenden Booster-Impfkampagnen profitiert und hätten 11,5% bzw. 7,2% gewonnen. Die Papiere des BioNTech-Partners Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) seien um 0,8% gestiegen. Die mRNA-Impfstoffe dieser Unternehmen würden weiter als wichtigste Säulen der Kampagnen gelten, die wegen der dramatischen Infektionslage in vielen Ländern ins Rollen gekommen seien.



Der Energiekonzern E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) wolle in den kommenden Jahren kräftig ins Kerngeschäft investieren und seine Gewinne spürbar steigern. Das Investitionsvolumen liege bei rund EUR 27 Mrd. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wolle E.ON jährlich um durchschnittlich 4% auf EUR 7,8 Mrd. im Jahr 2026 steigern, das bereinigte Ergebnis je Aktie werde im Zieljahr bei EUR 0,90 gesehen, was einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 8 bis 10% ab diesem Jahr entspräche. Die Dividende für 2021 sei mit EUR 0,49 bestätigt worden. (23.11.2021/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) hat gestern die Übernahme des auf Cloud-Kommunikation spezialisierten Unternehmens Vonage für USD 21 je Aktie in einem All-Cash-Deal zu einem Gesamtpreis inkl. Schulden von USD 6,2 Mrd. bekannt gegeben und erwartet bis 2025 Umsatzsynergien in Höhe von USD 400 Mio. sowie substanzielle Kosteneinsparungen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Investoren hätten sich jedoch kurzfristig eher zurückhaltend gezeigt, die Aktie habe rd. 5,6% nachgegeben.