Kurzprofil Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson:



Zum Kerngeschäft des schwedischen Konzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) gehören Mobilfunktechnologie, Internet- und Multimediakommunikation sowie Telekommunikation. Die Entwicklungen aus diesen Bereichen sind in erster Linie an Unternehmen, Netzbetreiber und Serviceprovider gerichtet. Bis Februar 2012 war Ericsson mit dem Joint Venture Sony Ericsson auch auf dem Privatkundenmarkt im Segment der Mobiltelefone präsent. Der Konzern mit Sitz in Stockholm ist in mehr als 180 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 104.000 Mitarbeiter. (19.11.2018/ac/a/a)



Selbstfahrende Autos oder automatisierte Fabriken - 5G könnte das grundlegende Netzwerk für zahlreiche schnellwachsende Zukunftsmärkte bilden. Unter Technologieexperten gelte die schnelle mobile Datenübertragung als essenzieller Baustein der vierten industriellen Revolution. Der schwedische Konzern sei dabei ein Top-Player auf dem neuen Markt.Bevor es jedoch zügigen Schrittes in Richtung Zukunft gehe, müssten die Mobilfunkanbieter viel Geld investieren. Allein 300 Milliarden Dollar solle es kosten, in den Vereinigten Staaten ein landesweites 5G-Netz aufzubauen. Während in Deutschland noch gestritten werde, wer investieren dürfe und wie viel investiert werden müsse, seien die US-Amerikaner trotz der hohen Kostenhürde bereits weiter. Die großen US-Mobilfunkkonzerne AT&T, Verizon, T-Mobile und Sprint würden ihre Infrastruktur auf erste 5G-Angebote vorbereiten und möchten 2019 massiv investieren.Die zusätzlichen Ausgaben für Netzwerktechnik und Mobilfunkzellen aus den USA würden vor allem in Richtung der großen Telekommunikationsausrüster Ericsson und Nokia fließen. Für Investoren erscheine dabei die Situation bei Ericsson besonders aussichtsreich.