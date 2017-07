Tradegate-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

5,551 EUR -13,01% (18.07.2017, 14:25)



ISIN Ericsson-Aktie:

SE0000108656



WKN Ericsson-Aktie:

850001



Ticker-Symbol Ericsson-Aktie:

ERCB



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ericsson-Aktie:

ERIXF



Kurzprofil Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson:



Zum Kerngeschäft des schwedischen Konzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) gehören Mobilfunktechnologie, Internet- und Multimediakommunikation sowie Telekommunikation. Die Entwicklungen aus diesen Bereichen sind in erster Linie an Unternehmen, Netzbetreiber und Serviceprovider gerichtet. Bis Februar 2012 war Ericsson mit dem Joint Venture Sony Ericsson auch auf dem Privatkundenmarkt im Segment der Mobiltelefone präsent. Der Konzern mit Sitz in Stockholm ist in mehr als 180 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 104.000 Mitarbeiter. (18.07.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ericsson-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Ericsson-Aktie (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF).Erneut sehr enttäuschend ausgefallene Q2-Zahlen sowie die Ankündigung höherer Sonderbelastungen in 2017 hätten die Ericsson-Aktie um etwa 10% (18.07. vormittags) einbrechen lassen. Neben dem stärker als erwarteten Umsatzrückgang von 7,7% y/y seien auch auf der Ergebnisebene die Erwartungen verfehlt worden. Der Konzern wolle den Sparkurs daher noch einmal verschärfen. Bis Mitte 2018 sollten die jährlichen Kosten um mind. 10 Mrd. SEK (Schwedische Krone) sinken. Zudem habe Ericsson gewarnt, dass die Restrukturierungskosten in 2017 "am höheren Ende" der bisher in Aussicht gestellten Spanne von 6 bis 8 Mrd. SEK liegen könnten. Zusätzlich könnten weitere Schwierigkeiten bei Projekten die Ergebnisse in den kommenden zwölf Monaten mit 3 bis 5 Mrd. SEK belasten.Einen deutlichen Auftrieb werde Ericsson aber wohl erst ab 2020 mit der Einführung des neuen Mobilfunkstandards 5G erfahren. Derzeit biete aber die laufende Umstrukturierung noch genügend Aufwärtspotenzial.Börsenplätze Ericsson-Aktie:Xetra-Aktienkurs Ericsson-Aktie:5,565 EUR -12,88% (18.07.2017, 14:14)