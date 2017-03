Tradegate-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

Zum Kerngeschäft des schwedischen Konzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) gehören Mobilfunktechnologie, Internet- und Multimediakommunikation sowie Telekommunikation. Die Entwicklungen aus diesen Bereichen sind in erster Linie an Unternehmen, Netzbetreiber und Serviceprovider gerichtet. Bis Februar 2012 war Ericsson mit dem Joint Venture Sony Ericsson auch auf dem Privatkundenmarkt im Segment der Mobiltelefone präsent. Der Konzern mit Sitz in Stockholm ist in mehr als 180 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 104.000 Mitarbeiter. (30.03.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ericsson-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Ericsson-Aktie (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF).Das Unternehmen habe die Guidance für die erwarteten Restrukturierungskosten für 2017 von bisher etwa 3 Mrd. SEK (Schwedische Krone) auf nun ca. 6 bis 8 Mrd. SEK deutlich erhöht. Hiervon würden rund 2 Mrd. SEK in Q1/2017 anfallen. Ferner würden infolge negativer Entwicklungen bei bestimmten Großkundenprojekten in Q1 Rückstellungen in Höhe von 7 bis 9 Mrd. SEK gebildet. Außerdem komme es in Q1 infolge von Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte zu Belastungen des operativen Ergebnisses von 3 bis 4 Mrd. SEK. Die Maßnahmen sollten in 2018 zu "erheblichen Verbesserungen" bei der Profitabilität führen.Der Analyst sei zuversichtlich, dass nach einem weiteren Restrukturierungsjahr 2017 Ericsson die nachhaltige Wende bei der Profitabilität gelingen werde. Auf der Umsatzebene dürfte die nachhaltige Wende jedoch erst nach 2018 kommen. Er habe seine EPS-Prognose für 2017 deutlich auf 1,51 (alt: 2,51) SEK deutlich reduziert.Börsenplätze Ericsson-Aktie:Xetra-Aktienkurs Ericsson-Aktie:6,044 EUR -0,41% (30.03.2017, 09:47)