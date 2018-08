Börsenplätze Equinor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Equinor-Aktie:

21,89 EUR +0,88% (16.08.2016, 18:17)



ISIN Equinor-Aktie:

NO0010096985



WKN Equinor-Aktie:

675213



Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

DNQ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

STOHF



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Nasdaq OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung. Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (16.08.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von Investmentanalyst Achim Wittmann von der LBBW:Achim Wittmann, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Nasdaq OTC-Symbol: STOHF) von 195 auf 220 NOK (Norwegische Krone).In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2018 habe Equinor sein bereinigtes operatives Ergebnis um 37,8% auf 8,7 Mrd. USD gesteigert. Das norwegische Upstream-Geschäft habe dazu 6,4 Mrd. USD (+41,0%) beigetragen. Der Markt habe in diesem Segment mit einem stärkeren Ergebniszuwachs gerechnet. Hohe Wartungsaktivitäten hätten dies jedoch verhindert. Die internationalen Upstream-Aktivitäten hätten ihr Ergebnis um 45,3% auf 1,7 Mrd. USD steigern können. Insgesamt habe Equinor im ersten Halbjahr 2,1 Mio. Barrel Öläquivalente pro Tag (+1,6%) gefördert.Während die Produktion in Norwegen (-1,8%) von natürlichen Rückgängen und Wartungsarbeiten betroffen gewesen sei, habe die internationale Förderung (+7,5%) von neuen onshore- und offshore-Projekten in Nordamerika und Brasilien profitiert. Das kleinste Segment Marketing, Midstream & Processing (MMP) habe im ersten Halbjahr einen Ergebnisrückgang von 36 Mio. USD auf 756 Mio. USD verzeichnet. Das bereinigte Nettoergebnis habe 3,2 Mrd. USD nach 2,4 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum betragen.Der operative Cash Flow sei im ersten Halbjahr aufgrund höherer Steuerzahlungen und geringerer Zuflüsse aus dem Working Capital nur um 3,2% auf 10,1 Mrd. USD gestiegen. Die Mittelabflüsse aus den Investitionstätigkeiten hätten 5,0 Mrd. USD (Capex 5,3 Mrd. USD; organisch 4,6 Mrd. USD) betragen, die Dividendenzahlungen 1,1 Mrd. USD. Die daraus in Summe resultierenden hohen Nettomittelzuflüsse hätten zu einer Verringerung der Nettoverschuldung geführt. Das Gearing sei von 29,0% Ende 2017 auf 27,2% zum Stichtag 31.06.2018 gesunken.Achim Wittmann, Investmentanalyst der LBBW, stuft die Equinor-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel sei von 195 NOK auf 220 NOK angehoben worden. (Analyse vom 16.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link