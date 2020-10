XETRA-Aktienkurs Epigenomics-Aktie:

Kurzprofil Epigenomics AG:



Die Epigenomics AG (ISIN: DE000A11QW50, WKN: A11QW5, Ticker-Symbol: ECX, NASDAQ OTC-Symbol: EPGNF) ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und vermarktet Epigenomics diagnostische Produkte für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt ist der Bluttest Epi proColon® zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon® wurde kürzlich von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA, Europa, China und weiteren ausgewählten Ländern vermarktet. Epigenomics' zweites Produkt, Epi proLung®, wird derzeit als Bluttest zur Erkennung von Lungenkrebs entwickelt. (22.10.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Epigenomics erleidet in den USA eine empfindliche Niederlage - Nun ist die Lage bedrohlich! AktienanalyseWie sehr Freud und Leid in der Biotechbranche beieinander liegen, zeigen die Beispiele Evotec und Epigenomics (ISIN: DE000A11QW50, WKN: A11QW5, Ticker-Symbol: ECX, NASDAQ OTC-Symbol: EPGNF), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Während die Hamburger eine Erfolgsmeldung nach der anderen liefern würden, sei es bei Epigenomics jüngst zu einem Kursdebakel gekommen. Die Aktie sei an einem Tag um rund 80 Prozent abgestürzt. Grund: Die staatliche US-Krankenversicherung Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) habe einen negativen NCD-Erstattungsvorschlag für Epi proColon gegeben. Mit anderen Worten: Die Krankenkasse verweigere die Kostenerstattung für den von Epigenomics entwickelten Test zur Darmkrebsfrüherkennung. Das Unternehmen habe sich von der Entscheidung "entsetzt" gezeigt. Schließlich hätten die überwiegend positiven Kommentare von Ärzten auf der CMS-Website durchaus einen positiven Ausgang erwarten lassen.Einen Hoffnungsschimmer gebe es noch: Die Entscheidung sei vorläufig. Nach den Statuten der CMS starte nun eine 30-tägige öffentliche Kommentierungsphase, die dazu genutzt werden werde, die CMS erneut von den Vorteilen von Epi proColon im Kampf gegen Darmkrebs zu überzeugen. Im Anschluss daran würden die CMS innerhalb von 60 Tagen ihre endgültige Entscheidung veröffentlichen. Sollte die endgültige Entscheidung ebenfalls negativ ausfallen, werde die Gesellschaft die Möglichkeit nutzen, die Entscheidung über ein Berufungsverfahren anzufechten.Derweil laufe Epigenomics die Zeit davon: Die finanziellen Mittel würden nur noch bis ins erste Quartal 2021 reichen. Dann müsste erneut der Kapitalmarkt angezapft werden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 42/2020)Börsenplätze Epigenomics-Aktie: