Kurzprofil Epigenomics AG:



Die Epigenomics AG (ISIN: DE000A11QW50, WKN: A11QW5, Ticker-Symbol: ECX, NASDAQ OTC-Symbol: EPGNF) ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und vermarktet Epigenomics diagnostische Produkte für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt ist der Bluttest Epi proColon® zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon® wurde kürzlich von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA, Europa, China und weiteren ausgewählten Ländern vermarktet. Epigenomics' zweites Produkt, Epi proLung®, wird derzeit als Bluttest zur Erkennung von Lungenkrebs entwickelt. (30.07.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Epigenomics: Die Biotechfirma steht vor wichtiger Entscheidung - AktienanalyseEpigenomics (ISIN: DE000A11QW50, WKN: A11QW5, Ticker-Symbol: ECX, NASDAQ OTC-Symbol: EPGNF) ist eine dieser unzähligen deutschen Mini-Biotechfirmen, denen der Durchbruch bislang verwehrt geblieben ist, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Dabei verfüge die Gesellschaft bereits über ein Produkt am Markt - den Bluttest "Epi proColon" zur Früherkennung von Darmkrebs. Er sei von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA zugelassen und werde in den USA, Europa, China und weiteren ausgewählten Ländern schon vermarktet - bislang aber ohne durchschlagende Erfolge. Denn die US-Krankenkassen würden die Kosten für den Test nicht erstatten.Das könnte sich nun aber ändern. Ende Februar 2020 hätten die Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) die Überprüfung einer "National Coverage Determination (NCD)" für Epi proColon eröffnet. Damit seien die CMS per Statut verpflichtet, innerhalb von maximal neun Monaten, das heiße spätestens bis zum 28. November 2020, eine Entscheidung über die Erstattungsübernahme von Epi proColon zu treffen. Eine Vorentscheidung solle sogar schon bis zum 28. August fallen.Eine positive Erstattungsentscheidung wäre ein großer Durchbruch für die Vermarktung des Bluttests auf dem US-Markt. Studien würden nämlich zeigen, dass Bluttests bei der Darmkrebsvorsorge einen erheblichen Teil dazu beitragen könnten, die Häufigkeit und Mortalität dieser Krankheit zu senken und Stuhltests damit deutlich überlegen seien. Das Potenzial sei groß: Der mit 14,5 Mrd. Dollar bewertete US-Konzern Exact Sciences habe im vergangenen Jahr mit dem Verkauf von 1,7 Mio. Stuhltests 810 Mio. Dollar Umsatz erzielt. (Ausgabe 30/2020)Börsenplätze Epigenomics-Aktie: