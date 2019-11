München (www.aktiencheck.de) - Die globalen Volkswirte von AllianceBernstein (AB) haben kürzlich ihre Wachstumsprognosen für das nächste Jahr herabgestuft."Ein Teil der Unsicherheit ergibt sich daraus, dass die entwickelten Märkte am stärksten den verschiedenen Risiken ausgesetzt sind: Verschuldung, Demografie, geringes Produktivitätswachstum und Handelskrieg zwischen den USA und China", so Phelps. Entwickelte Märkte würden laut dem Aktienexperten für die meisten Anleger eine große Rolle spielen, seien jedoch ausgereift und würden tendenziell langsamer wachsen als zum Beispiel Schwellenländer. "Niedrigzinsen tragen zwar dazu bei, den Zyklus abzumildern, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass die Volatilität ebenfalls sinkt", warne Phelps.Was könnten Anleger in dieser Situation tun? "In einer Welt mit relativ geringem Wachstum sollten sich Investoren auf Unternehmen fokussieren, die trotz der komplexen Rahmenbedingungen weiter wachsen können", sage Phelps. Hierfür sollten sie mithilfe von Fundamentalresearch Unternehmen suchen, die aufgrund von Wettbewerbsvorteilen, Preiskraft, belastbaren Bilanzen und einem starken Management kontinuierlich wachsen könnten. (07.11.2019/ac/a/m)