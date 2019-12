Wien (www.aktiencheck.de) - Nach den enttäuschenden Dezember-PMI-Zahlen für das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone vom Montag steht heute der deutsche ifo-Index an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In den USA hätten gestern Daten zum Immobiliensektor und zur Industrieproduktion auf dem Kalender gestanden. Der Immobiliensektor habe positiv überrascht, sowohl die Wohnungsbaubeginne als auch die -genehmigungen hätten über den vom Konsens erwarteten Wert gelegen. Letzteres liege auf einem 12 Jahres hoch. Die Industrieproduktion habe sich im November wieder stabilisiert, nach dem sie in den letzten zwei Monaten gefallen sei, sei sie wieder um 1,1% angestiegen (0,2 Prozentpunkte über dem Konsens).In Großbritannien werde gefürchtet, Johnson werde eine harte Linie in den Brexit-Verhandlungen fahren. Damit seien die Ängste eines chaotischen Austretens aus der EU gestiegen. Das Pfund, das nach dem Sieg der Konservativen deutlich zugelegt habe, habe daraufhin gegenüber dem Euro nachgegeben und liege nun wieder auf dem Niveau wie vor Bekanntgabe der Wahlergebnisse, bei 0,85. (18.12.2019/ac/a/m)