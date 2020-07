Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) und Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) haben sich in der zu Ende gehenden Woche gut entwickelt, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".



Doch mittlerweile sei das Kursziel von 1.840 Dollar im Future fast erreicht worden. "Wir sind jetzt in einer Situation, in der sich der Markt entscheiden muss", sage Markus Bußler. Entweder Gold entwickle ein kurzfristig extrem bullishes Szenario, bei dem der Goldpreis einfach weiterlaufe oder Gold halte sich an seinen Fahrplan und korrigiere in den kommenden Wochen.



Einiges spreche dafür, dass Gold und Silber noch einmal zurücksetzen werde, bevor der Anstieg in Richtung eines neuen Allzeithochs in den Herbst hinein beginne. So hätten die Aktien der großen Goldproduzenten den Anstieg auf ein neues Mehrjahreshoch bei Gold nicht mehr mit nachvollzogen. Sowohl Barrick als auch Newmont - aber auch Franco-Nevada oder Kinross hätten mit dem Goldpreis zuletzt nicht mehr Schritt halten können. Zwar habe es in der dritten Reihe einige sehr erfreuliche Bewegungen gegeben. Doch dass die großen Goldaktien keine neuen Hochs erreicht hätten untermauere die charttechnisch schon vorhandene These, dass Gold und Silber noch eine Schwächephase bis etwa Mitte August durchlaufen könnten, bevor es dann wieder bergauf gehe. Für den Herbst erwarte Markus Bußler weiter Kurse im Bereich des Allzeithochs. Das zyklische Top sollte rund um die Präsidentschaftswahl in den USA erreicht werden. (10.07.2020/ac/a/m)



