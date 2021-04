Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

121,84 EUR +0,59% (29.04.2021, 14:34)



Nasdaq-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

146,91 USD -14,14% (29.04.2021, 22:00)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie Deutschland:

E0P



Nasdaq-Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (29.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solar-Highflyers Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Insbesondere das Minen von Bitcoin und das Laden von Elektroautos fresse immer mehr Strom. Doch die Lösung liege auf der Hand: Immer mehr Strom aus günstiger und sauberer Solar- und Windkraft sei die Zukunft.Jetzt gebe es zwei neue Impulse für Solaraktien wie Enphase Energy. Neben der Fantasie in den USA und Europa würden Afrika und China in den Fokus rücken. So hane z.B. die chinesische National Energy Administration (NEA) die Energieversorger des Landes aufgefordert, Solar und Wind stärker einzubinden und das klare Ziel ausgegeben, dass erneuerbare Energien bereits Ende des Jahres 11% zum nationalen Strommix beitragen würden. Das bisherige Ziel von 9,7% werde damit angehoben. Bis 2025 solle die grüne Energie bereits 16,5% ausmachen.Auch die Energieagentur IRENA setze auf die Energierevolution. In ihrem optimistischen Szenario könnte etwa Zimbabwe die in diesem Jahrzehnt anvisierte Solarkapazität von 1,5 auf 3,4 GW mehr als verdoppeln. Insgesamt würden Solar und Wind im Jahr 2040 laut den Experten schon die Hälfte des enorm steigenden Strombedarfs Afrikas decken.Die Enphase Energy-Aktie habe eine 1.000-Prozent-Rally hinter sich. Diese Woche hätten Zahlen temporär die Euphorie gebremst. Nach einem 14%-igen Wachstum der Umsätze gegenüber dem Vorquartal auf 302 Mio. USD werde für das nächste Quartal "nur" eine Entwicklung auf "300 bis 320 Mio. USD" in Aussicht gestellt. Es liege nicht an mangelnder Nachfrage. Im Gegenteil, Enphase Energy spreche von "Lieferschwierigkeiten", da Corona-bedingt offenbar manche Teile nur langsam oder zu hohen Containerkosten in den Fabriken ankämen. Ein Problem, welches gelöst werden werde.Enphase Energy befinde sich seit 2019 auf der Empfehlungsliste des "AKTIONÄR Hot Stock Report", so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link