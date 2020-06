Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (18.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Wechselrichter-Spezialist Enphase gelte eigentlich als Prototyp einer Comeback-Story. Im August 2017 habe die Aktie noch bei 76 US-Cent notiert, ehe sie in der Spitze dieses Jahr bis auf 70,36 Dollar geklettert sei. Doch nun bekomme die Erfolgsgeschichte Risse. Eine erneute Short-Attacke erschüttere Enphase und habe die Aktie am Mittwoch um 26 Prozent einbrechen lassen. Dem Solarkonzern werde Betrug vorgeworfen.Prescience Point Capital Management beschuldige Enphase unter anderem, dass das Umsatzwachstum ein "Schwindel" und die Umsätze vorgetäuscht seien. Auch das Margenwachstum sei manipuliert. Der Bilanzbetrug werde letztlich zum Delisting führen, so die Shortseller."Wir schätzen, dass mindestens 205,3 Millionen Dollar an berichteten Umsätzen in den USA erfunden sind", so Prescience Point. Auch die internationalen Erlöse seien signifikant aufgeblasen worden. Der Shortseller berufe sich auf ehemalige Mitarbeiter und andere Branchenvertreter. Zum Vergleich: Für 2019 habe Enphase insgesamt einen Konzernumsatz von 624 Millionen Dollar gemeldet.Aktuell sei kaum absehbar, ob an den Vorwürfen etwas dran sei. Negativbeispiele wie Luckin Coffee hätten zuletzt jedoch wieder die Angst bei den Anlegern vor unlauteren Methoden geschürt. Viele Short-Attacken seien in der Vergangenheit allerdings auch im Sand verlaufen - wie etwa bei Ströer oder Aurelius. Dennoch hätten die betroffenen Aktien stets lange gebraucht, um sich von den Vorwürfen zu erholen.Anleger sollten sich bei Enphase deshalb nun auf eine hohe Volatilität einstellen, abwarten, wie sich das Unternehmen zu den Vorwürfen äußert, und vorerst an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link